Ahogy arról korábban beszámoltunk, Tiszabezdéd is sikeresen pályázott a szociális célú tüzelőanyag-támogatásra, így a település lakói is ingyenes tüzelőhöz juthatnak. Tiszabezdéd szociálisan rászoruló lakói november 20-áig nyújthatják be kérelmeiket a polgármesteri hivatalban. Az igényléshez egy formanyomtatványt kell kitölteni, amely szintén a hivatalban kérhető – olvasható a település közösségi oldalán, ahol további információkat találhatnak a kérelmezés feltételeiről is.