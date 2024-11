A Marics Péter, Rúzsa Magdi, Molnár Ferenc Caramel és Marsalkó Dávid alkotta zsűri nem győzte dicsérni Balogh Rebeka Valéria múlt vasárnapi produkcióját. A nyíregyházi angoltanár Sia Alive című dalát énekelte, és nem is akárhogy: felrobbantotta a Megasztár 2024 színpadát. A backstage-ben úgy fogalmazott: nagyon sok dal van még benne, és szeretné megmutatni, hogy a tánc sem áll tőle távol.

Balogh Rebeka leénekelte a csillagokat az első élő show-ban a Megasztár 2024 színpadán

Fotó: TV2

Ahogy arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk, Balogh Rebeka Nyíregyházán született, itt is járt iskolába, hetedik osztályos kora óta énekel. A Kölcsey-gimnáziumban érettségizett, 2015-ben megnyerte a nyíregyházi LIKE tehetségkutatót. Budapesten diplomázott anglisztika szakon, az egyetem alatt sem hanyagolta el a zenét, dalokat írt és ír ma is. A Megasztár nyíregyházi versenyzője életéről az alábbi cikkünkből tudhatnak meg többet: