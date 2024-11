Heroikus duett után maradt alul a dalpárbajban Moisiak Vanessa Balogh Rebekával szemben a Megasztár múlt heti adásában. Mindketten hatalmasat énekeltek, a produkció után hosszú percekig beszélgetett a zsűri, majd teljes egyetértésben juttatták tovább a tehetségkutató élő showjába a 25 éves angoltanárt. Balogh Rebeka Valériát meghatotta a közönség és az ítészek szeretete, a döntés után készült interjúban úgy fogalmazott, nehéz elhinnie, hogy elég, ha önmagát adja. Azt is elárulta, hogy a stúdióban szurkolt neki nyíregyházi édesanyja.

Megasztár 2024: a nyíregyházi Balogh Rebeka Valéria bejutott az élő showba

Fotó: TV2

Megasztár – jól jön a rutin

Rebeka Nyíregyházán született, itt is járt iskolába. Hetedik osztályos kora óta énekel, a zeneiskola mellett magántanár is foglalkozott vele. A Kölcsey-gimnáziumban érettségizett, rendszeresen fellépett az iskolai rendezvényeken. Ő képviselte az intézményt a 2014-ben a Francia Intézet által rendezett országos versenyen, ahol különdíjas lett énekhang kategóriában. Ebben az időszakban szerepelt Mészáros Árpád Zsolt előadói estjén a szabadtéri színházban. Megnyerte 2015-ben a nyíregyházi önkormányzat, a Nyírség Turizmusáért Egyesület és a Váci Mihály Kulturális Központ közös tehetségkutatóját, a LIKE-ot. Budapesten diplomázott anglisztika szakon.

Az egyetem alatt sem hanyagolta el a zenét, dalokat írt és ír ma is, emellett munkát vállalt a Gozsdu Udvarban, szenvedélyének hódolva egy karaoke bárban énekelt, ahol komoly rutint szerzett, melyet a Megasztár színpadán is kamatoztathat a november 10-én, vasárnap kezdődő élő show során.

És ha mindez nem lenne elég, megmerítkezett a fantasy világában is: 2018-ban lehetősége nyílt színészként bemutatkozni a Vaják című sorozatban. Egy jóságos boszorkányt, Larkot alakította több részen át – tudtuk meg Rebeka testvérétől, Fruzsinától, aki mindenben támogatja tehetséges húgát.

Vasárnap este élőben hallhatjuk

S hogy mivel tölti a szabadidejét az online angoltanár? Rebeka fest, tangózik, lovagol, angol irodalmat olvas. Szereti az állatokat, van egy Yoda nevű macskája, és több éve a vegán étrendet követi. Gyakran hazajár Nyíregyházára, többször láthattuk és hallhattuk már városi különböző rendezvényeken, fesztiválokon.

Egy interjúban nemrég azt mondta, ez élete legfontosabb része. A TV2-n látható Megasztár élő showjában, november 10-én, vasárnap 19.15-tól együtt szurkolhatunk neki.