Arról azonban nem sok szó esett eddig, hogy Balogh Rebeka a zenén és a táncon kívül a sportokat is szereti, sőt, nyomon követi a nyíregyházi klubok eredményeit. A Fatum női röplabdásai nagy betűkkel írták be magukat a szívébe, erről tanúskodik a csapat egyik Facebook-bejegyzése is. A fotó magáért beszél, a Megasztár nyíregyházi versenyzője a Fatum mezében és sáljában mosolyog a kamerába. A posztból az is kiderül, hogy nemcsak az énekes szurkol a csapatnak, a röpis csajok is szorítanak érte.