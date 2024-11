Caramel az értékelésében úgy fogalmazott, próbál úgy véleményt mondani, hogy ne tűnjön elfogultnak, de nem lehet amellett elmenni, hogy milyen dinamikusan fejlődik a nyíregyházi angoltanár. „Minden héten egy új Rebekával ismerkedünk meg. Szerintem ez szenzációs!” Marics Peti megjegyezte: amikor kinyílik a dal, vele együtt nyílik ki Rebeka is. „Nem izgulok érted, mert azt érzem, hogy te eszméletlen stabil vagy. Nagyon örülök, hogy itt vagy.” A szintén nyíregyházi Papp Szabi szerint Balogh Rebeka megfogadta a tanácsát, és bátran használta „arénát megtöltő” hangját. Rúzsa Magdi érzelmektől fűtötten mondta el, hogy egy nagyon szép és igazi pillanat volt, hogy a kezdeti bizonytalanságot profin levetkőzve leénekelte a csillagokat az égről. Marsalkó Dávid bevallotta, jobban tetszik neki, amikor a nyíregyházi versenyző egyedül áll színpadra, mert neki van a versenyzők között a legerősebb kisugárzása, nincs szüksége a táncosokra.

– Már az elejétől szerettem volna nagyon bizonyítani, de szükségem volt zsűrire, a közönségre, a szeretetükre, hogy egyre jobban kinyíljak. Már nagyon régen tombol bennem ez a tűz, és most megkaptam a lehetőséget, hogy ki is adjam – hangsúlyozta az élő show-ban Balogh Rebeka, akinek az első etap továbbjutóinak bejelentésekor elsőként mondta ki a nevét Ördög Nóra.

Önmaga akart lenni, nem tökéletes

A Megasztár nyíregyházi versenyzője a színfalak mögött úgy nyilatkozott: arra koncentrált, hogy élvezze a mindössze 2 és fél perces dalt. És ahogy ígérte, sikerült egy új arcát megmutatnia. Az volt a legfontosabb, hogy önmaga legyen, a tökéletesség ilyenkor már másodlagos.