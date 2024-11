Szilágyi József nagyon szívesen emlékszik vissza a gyerekkorára. A Megasztár énekese nagyon szerette Nyírbátort, elmesélte, hogy bár szegénységben éltek, de nagy szeretetben.

Szilágyi József a családjával a Megasztár élő adásában

Fotó: MW-archív

– Jóformán ott nőttem fel, hiszen 18 éves koromig laktunk ott. Ott vannak a mai napig az ismerőseim, keresztkomáim, a családomnak egy kicsi része maradt a városban, de rengeteg barátom van még mindig ott. Jóformán az egész Nyírbátor ismer engem, most meg amióta a Megasztárban énekelek, még több szeretetet kapok vissza – mondta meghatódva Szilágyi József.

Megasztár közösségépítő ereje

Nyírbátor is nagyon büszke rá, hogy egy újabb tehetség öregbíti a város hírnevét. Máté Antal, Nyírbátor polgármestere elmondta: nem csak a fiatalok, hanem az idősebbek, és természetesen a város vezetése is folyamatosan követi a közösségi médiában és a televízióban is Szilágyi Józsefet. A város egyként fog össze, ha el kell indítani a vokscunamit.

– Nagyon jó érzés látni, hogy Nyírbátorban milyen összetartó erő Józsi. Amikor egy ilyen tehetséges és közkedvelt énekes válik egyszerre országosan is ismertté, akkor a helyiek összefognak, egymást biztatva szurkolnak és szavaznak Józsira. A közösségi médiában többféle kezdeményezés is indult a támogatására, sokat posztolgatnak róla az emberek. Ő egy nagyon jó példa arra, hogy egy ilyen kisebb városból is ki lehet tűnni a tehetséggel. Nyírbátor nagyon komoly kulturális, zenei hagyományokkal rendelkezik, folyamatosan támogatjuk a fiataljainkat is, hogy el tudják érni a céljaikat. Valamint a rendezvényeinket is úgy szervezzük, hogy előtte mindig megkérdezzük a helyieket, milyen koncerten buliznának a legszívesebben, és a legnépszerűbb előadókat hívjuk el. Azt látva, hogy Szilágyi Józsefet mennyien szeretik, azt hiszem nem kérdés, hogy Nyírbátor visszavárja – jegyezte meg sejtelmesen a bátoriak polgármestere.

Máté Antal Nyírbátor polgármestere

Fotó: Sipeki Péter

– Elég régen voltam már otthon huzamosabb ideig, de gyerekkoromban is nagyon szerettem a várost. Az iskolai éveimre szintén jó szívvel emlékszem vissza, nagyon szerettem oda járni, bár nem mindig voltam a legjobb gyerek, sokszor csintalankodtam, de rengeteg támogatást kaptam a pedagógusoktól is. Nagyon szuper volt az a korszakom. Hallottam, hogy nagyon sokat fejlődött a város, remélem hamarosan meg is tudom nézni személyesen. A zene szeretete is gyerekként ivódott belém, bár amíg a többiek cigányzenét énekeltek a családban, én 8 évesen már inkább Stevie Wondert hallgattam. Soha nem fogom elfelejteni Nyírbátort, ahol születtem, azt a sok szeretetet, amit azóta is kapok onnan. Én tulajdonképpen Nyírbátort is szeretném ezzel a Megasztáros fellépéssel támogatni, és megmutatni, hogy a mélyszegénységből is van kiút, ki lehet törni. Bár elköltöztünk, de példát szeretnék mutatni mindenkinek. Az én hazám adott lehetőséget arra, hogy az álmaimért igazából harcolni, küzdeni tudjak, és mindent megteszek azért, hogy még büszkébbek legyenek a nyírbátoriak is rám – mondta őszinteséggel Szilágyi József, és megjegyezte: vasárnap a nyírbátoriaknak, gyermekeinek, feleségének is fog énekelni.