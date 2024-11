A Megasztár vasárnap esti, második középdöntője végén Ördög Nóra bejelentette: a vigaszágon még egy énekes csatlakozhat a tizenkét tagot számláló döntős csapathoz. A továbbjutó személyéről a közönség dönthet.

Már nincs sok idő hátra: hétfő éjfélig dönthetik el a nézők, ki legyen az utolsó finalista. A TV2 közösségi média felületein lehet voksolni (a műsor Facebook, Instagram és TikTok oldalán). Az a versenyző jut be az élő show-ba, aki november 4. 23:59-ig összesítve a legtöbb lájkot kapja a Megasztár social média felületein.

A nézők dönthetik el, ki legyen közülük a Megasztár 13. döntőse:

Báló Dóra

Bódi József

Gheorghilas Brigitta

Gulyás Tibor

Mikes Zsüliett

Nagy Natália

Németh Roland

Németh Vanda

Orbán Rudolf Dominik

Piskor Lola Melodi

Szabó Laura

Vanessa Janete Moisiak

Szabolcs-szatmár-beregi vonatkozása is van a szavazásnak: a csengeri Mikes Zsüliettre is lehet voksolni.

Bár mostanság igencsak elfoglalt a tinédzser, szakított időt válaszolni a Szabolcs Online érdeklődésére:

– A Megasztárba azért jelentkeztem, mert korábban hallottam már a műsorról, és arra gondoltam, szerencsét próbálok 16 évesen. A zsűri véleményét jól fogadtam, hiszen elmondták: ők ilyen korukban még nem tartottak itt. Összességében komoly elismerést, dícséretet kaptam. A zene nekem kiskorom óta az életem része. Számomra ez olyan érzés, mint amikor a jó és a rossz dolgokat kiéneklem magamból, ebben tudom kifejezni önmagam. Az első énektanárnőm Kiss Ágnes volt, akitől nagyon sok biztatást, képzést és felkészítést kaptam, többek között sokat segített abban, hogy minél jobban oldjam meg a szerepeimet a Madách Színház gyermekszínészeként. Mátészalkára jártunk hetente egyszer, anya, papa, keresztapám vagy Viszlai Viktória vitt oda autóval. A hangképzésemet most Budapesten Kiss Enikő tanárnő segíti és nagyon sok gyakorlattal fejleszti. A Szinyei Merse Pál Gimnázium 11. e osztályos, emelt angol-kezdő francia szakos tanulója vagyok. Az osztálytársaim és az évfolyamtársaim is gratuláltak, meglepődtek, hogy ilyen énekhangom van.

– Sokat tanulok és rengeteg különórám van. Imádok olvasni és már a téli szünet idejére előkészítettem a nemrég megvásárolt könyveket, amiket akkor tudok elolvasni. Csenger mindig is a szívem csücske marad.