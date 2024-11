A Nyírbátorból származó Szilágyi József az első adás első fellépőjeként felrobbantotta a a tehetségkutató műsort. Az utolsó esélyének tartja a Megasztárt, ezért mindent megtesz a tökéletes produkcióért.

Szilágyi József a Megasztár nyírbátori énekese

Megasztár az utolsó esélye

Nagyon nagy bizonyítási vágy él benne a nézők és a zsűri felé is. A Megasztár fantasztikus hangú, 31 éves énekese nem csak a hangszálait képezi az élő showra, hanem a külsejére, és az egészségére is sokkal jobban odafigyel. Két hónap alatt 12 kilót fogyott, és angol nyelv tanulásába is belekezdett annak érdekében, hogy száz százalékot tudjon nyújtani. A TV2 interjújában mosolyogva mesélte el, hogy az előválogatón állt először színpadon, és mikrofont is akkor fogott jóformán első alkalommal a kezében. – Nekem kellett egy hónap, mire vissza tudtam nézni magam, úgy éreztem akkor, mintha másik dimenzióban lennék. Mindig visszahúzódó gyerek voltam, és felnőttként sem szerettem a nyilvánosság előtt szerepelni, de most azt érzem, hogy ezzel a lehetőséggel most élnem kell. A vasárnapi élő showra egy különleges produkcióval lepem meg a közönséget és a zsűrit. Egy nem magyar nyelvű, nagyon pörgős számmal készülök, amivel be tudom bizonyítani, hogy tényleg itt a helyem – mondta mosolyogva Szilágyi József. A családja, a három gyermeke Ausztriából szurkol neki, 18 éves volt Szilágyi József, amikor Nyírbátorból elköltöztek. A Megasztár versenyzője azt is elárulta, soha nem fogja magát sztárnak érezni, lehet, hogy a vasárnapi adás után ez meg fog változni.