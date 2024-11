Szilágyi József az élő show előtt megígérte, hogy egy pörgős dallal fog elkápráztatni mindenkit, és ezt be is tartotta. Teddy Swims amerikai énekes-dalszerző The door című száma igazán jó választásnak bizonyult, hiszen hangulatában és hangilag is száz százalékot tudott nyújtani a nyírbátori versenyző. A Megasztár ítészeinek egyhangú volt a véleménye: ezúttal igazán megérkezett a műsorba a folyton mosolygó Szilágyi József. A kimagasló teljesítményt a közönség is elismerte, így Józsi továbbjutott a következő élő showba.

A Megasztár színpadán Szilágyi József

Fotó: MW-archív

Megasztárban mindenkit lenyűgözött

A Megasztár legkritikusabb ítésze, a nyíregyházi Papp Szabi is el volt ragadtatva a produkciótól. Kifejtette, hogy Józsi már az első show-ban is nagyon jó volt, fergeteges produkciót mutatott akkor, és ugyanez érvényes a mostanira is. – Egyszerűen kijössz a színpadra, és a lábujjadig benne vagy ebben az egészben, átjön, hogy mennyire élvezed a színpadot, stílusos a dal, nagyon illik hozzád, szuperül énekelsz, nem is kell ettől több – fejtette ki a tőle megszokott nagy hévvel Papp Szabi. Marics Peti szerint ez a produkció még jobban egyben volt, mint az első. – Csak idejöttél, és bekaptad mindenki fejét! Laza voltál, nem feszültél, nagyon jó volt – mondta Marics Peti is, és megjegyezte: nagyon nagy plusz, ha valaki mosolyogva tud énekelni, és érezni lehet, hogy ez belőle jön. Rúzsa Magdit is megperzselte Szilágyi Józsi tüze, mindig nagyon várja, hogy színpadra lépjen. – Folyamatosan fülig ér a szád, sugárzik belőled a zene szeretete, és érezni lehet, hogy mennyire jól érzed magad benne. Ráadásul egy nagyon nagy dallal jöttél ide, én imádom ezt a számot. Tényleg azt éreztem, hogy bejöttél, és bumm, megcsináltál mindent amit kell, és így volt jó ahogy volt – mondta Magdi, és hozzátette: nagyon szereti Józsi személyiségét, hogy rengeteget gyakorol, és reményét fejezte ki, hogy még sokáig fog mosolyt csalni az emberek arcára. Caramelnek az a fejlődés tetszett nagyon, hogy nem csak a a táncon, a fogyáson, meg az éneklésen dolgozik Józsi, hanem fejben is nagyon ott van, hiszen nagyon komoly mentális munka is egy-egy ilyen produkció. Ha kell vissza tud venni, és meg tudja szelídíteni a benne lévő óriási lóerőt. Marsalkó Dávid szerint Józsi nagyon valódi, természetes, és abban tűnik ki a versenyzők közül, hogy bármit énekel, az hiteles, át tudja adni a dalok mélységét, húzza magával a közönséget.