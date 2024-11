– Nagyon fontos, hogy már a konyháról úgy kerüljön ki étel, hogy a gyermekek elé rögtön letehető legyen, tehát megfelelő hőmérsékletűnek kell lennie. Erről pedig meg kell győződnie a konyhásnak, a dajkának, hiszen ő is oszthatja az ételt, az óvónőnek is, hogy ne legyen túl forró. Nagycsoportban pedig már úgy étkeztettünk, hogy nem külön-külön tányéron adtuk a levest, hanem nagy tálba kapták minden asztalon, úgy szedtek egyesével. Ezért is nélkülözhetetlen a hőmérséklet ellenőrzése. Nemcsak magára, de másik gyermekre is bármikor ráboríthatja egy kicsi az ételt. A nyírpazonyi óvodában 34 év alatt egyszer sem kerül ki a konyháról étel a gyermekek elé úgy, hogy forró lett volna. Nem csak a kiosztásnál történhet baleset, hanem már amikor beviszik az étkezőbe, akkor is. A mi óvodánkban szerencsére nem történt ehhez hasonló eset, de máshol sajnos előfordult, amelyet komoly szankció követett – mesélte a volt óvónő, és megjegyezte: örök életre megpecsételi az óvónő lelki állapotát is, ha baja lesz egy gyermeknek, hiszen a legnagyobb körültekintés mellett is történhet baleset, sajnos. Ezek az esetek nem csak a kicsiket, a szülőket, de az intézményben dolgozókat is nagyon megviselik. Gyerekkel foglalkozni, dolgozni óriási felelősség és csak elhivatott pedagógusok tudják igazán jól végezni, de sajnos ez sem garancia arra, hogy ne történjen semmi baj.

Egy nyíregyházi óvónő elmondta, hogy náluk nincs konyha, hanem az iskolából viszik az ételt, így már biztos hogy nem kapják meg tűzforrón, de ennek ellenére is folyamatosan ellenőrzik a hőmérsékletet. Ráadásul törvény írja elő, hogy körülbelül 63 fokos legyen a gyermekek elé kerülő étel. A tálalás, felszolgálás egész időtartama alatt olyan feltételeket kell biztosítani, melyek megvédik az élelmiszer és a készétel tisztaságát, minőségét, táp- és élvezeti értékét. Az ételeket jellegüknek megfelelő hőfokon, tiszta edényben kell kiszolgálni a gyermekeknek, az ételeket pedig tálalás előtt ellenőrizni kell minden esetben.