Pénteken reggel olvasói levélben kaptuk azt az információt, miszerint a kéki Mesekert Óvodában november 14-én, csütörtökön az óvónő ebédeltetés közben ráborította a forró levest az egyik kislányra, akit másodfokú égési sérüléssel a miskolci kórház égési osztályára szállították a mentők. Napok múlva derül ki, hogy kell-e műteni, a lába 18 százaléka megégett – áll a levélben.

A megégett kislányt a miskolci kórházba szállították

Fotó: MW-archív

Azonnal felhívtuk az óvoda vezetőjét, de nem akart nyilatkozni az ügyben, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre azt válaszolta, hogy a hivatkozott esetet büntetőeljárás keretében vizsgálják, a nyomozás érdekeire tekintettel pedig nem adhatnak bővebb tájékoztatást.

Kék jegyzője sem akart részletesebb felvilágosítást adni, de megerősítette, hogy valóban történt egy sajnálatos baleset, a kislányt kórházba szállították, az eset kivizsgálása folyamatban van.

Információnk szerint a gyermek állapota stabil, de a gyógykezelését jövő héten is folytatják.

Megégett a levestől

Pénteken délelőtt csöndes volt Kék település, csak a kis boltok, és a posta előtt volt nagyobb forgalom. A beszélgetésekből kiderül, hogy sokan tudnak a szerencsétlen esetről, a mentőt is többen látták. Egy helyi lakos elmondta, hogy neki is ma reggel meséltek az esetről. – Pontosan nem tudom, hogy történt, de mivel falun lakunk, sokan beszélnek sok mindent. Azt hallottam, hogy a kislány hirtelen felállt, a leveses tál pont az óvónő kezében volt, akkor rakta volna le az asztalra. Így borulhatott a kislány lábára, aki Miskolcon van kórházban, és meg is műtötték.

Egy idősebb hölgy is megerősítette: ő is azt hallotta, hogy a gyerek lábára borult az étel, de senki nem érti, hogy ilyen forró leves hogyan kerülhetett a gyermek közelébe. Egy nyugdíjas férfi is azon csodálkozott, hogy történhet ilyen. Ő a felnőtt korú, 36 éves gyermekét gondozza, aki sajnos pelenkázásra szorul. – Én tudom, milyen felelősséggel jár valakire vigyázni, ellátni. Özvegy vagyok hat éve, a elég egy mozdulat, és kész a baj – mondta sajnálkozva a férfi, és a reményét fejezte ki, hogy minél hamarabb kivizsgálják, hogy mi történhetett, és hogy kié a felelősség, a kislánynak pedig gyors gyógyulást kívánt.