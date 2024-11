Az október végi vásárosnaményi trófeamustrán egy tarpai sportvadásznak, Tóth Lászlónak – aki a rendezvényhez kapcsolódó Új Pálinka Ünnepen szatmár-beregi pálinkalovag minőségében is részt vett – két gyönyörű trófeája is ott díszlett a legszebb agancsok között. A büszke vadászt a feledhetetlen élményekhez Borbás Bálint vadászmester juttatta, elsőként őt kérdeztük: miként sikerült ezt a két bikát meglövetni vadászbarátjával, a tarpai kuruccal?

Megkésett ajándék

– Lacival még az 1990-es években kezdődött a barátságunk. Együtt dolgoztunk, együtt kezdtük a vadászatot, ami teljesen összekötött bennünket. Talán én voltam az egyik, aki tudott a nyelvén, ismerte a gondolatait, az érzéseit. Amikor az édesapja elhunyt, nagy lelki segítsége és támasza voltam, és igyekeztem a vadászattal kompenzálni az édesapja hiányát és szeretetét. Laci barátommal onnantól kezdve mélyült el az az önzetlen barátság, ami mind a mai napig tart.

– A közelmúltban végre sikerült két gímet terítékre hoznia. Két évvel ezelőtt már megígértem neki, hogy az 50. születésnapjára szeretnék vele bikát lövetni, de sajnos akkor nem jött össze a vadászat. Az idén augusztus közepén már jeleztem neki, hogy szeptemberre tegye magát szabaddá, mert végre bepótoljuk az elmaradt vadászatot. Bár igazi nyakas kuruc, de szót fogadott – elevenítette fel az előzményeket Borbás Bálint.

– Jól tette, mert szeptemberben már készülve a bikabőgésre, előkészítettem a Sajó-menti, illetve a Kraszna-menti vadásztársaságoknál a vadászterületeket. Mind a két területen a cserkelőutak rendbetételével készültem a szarvasbőgésre. Szóval nagy munka előzte meg ezeket a vadászatokat.

Megsegítette Fortuna

– Szeptemberben alig vártuk, hogy elsejét írjon már a naptár, amikor azt mondtam Lacinak, hogy tizedike körül lesz az az időszak, ami itthon is, illetve fenn a borsodi dombságok között is eredményessé tudja tenni a bikavadászatot. Első körben felmentünk Borsodba, de sajnos onnan bika nélkül tértünk haza, viszont nagyon szép élményekkel, hiszen hallhattuk a csodálatos bikabőgést, és láttunk bikafürdőzést is. Aztán vasárnap kimentünk a Kraszna-menti Vadásztársaság területére, hiszen – mondtam neki – a hét még nem ért véget, adjuk meg az esélyt és este itthon próbáljuk meg. A Jóisten, illetve Fortuna megsegített bennünket, és szürkületben még annyi lővilágnál, hogy el tudtam bírálni, egy 6,4 kilós, 8 éves koronás bikát sikerült elejtenünk.



Hajszálpontos lövés

– A következő héten újra a borsodi Zsuponyó felé vettük az irányt, ahol a megérkezés után az esti vadászatunk még eredménytelen volt. Reggel csodálatos, tiszta, hideg időben indultunk újra cserkelni. Amint kiérkeztünk a területre, az autótól úgy 200 métert sétálva, illetve cserkelve, szinte mesébe illő szarvasbőgést éltünk át. Mint igaz vadász emberek, torkunkban dobogó szívvel indultunk meg a bika felé. A bika 8-10 tarvaddal tartotta a háremét, amikor úgy 100-120 méterre sikerült becserkelnünk ezt a páratlan 16-os, 12 éves, közel 8 kilós bikát. A lőbotot szétnyitottam, s kiadtam a tűzparancsot. Laci egyetlen, hajszálpontos lövése nyomán a bika tűzbe rogyott. A bika elejtésének az előzményei ellenére sikerült Laci barátomnak egy olyan lövést elengednie, amit magamtól is megkövetelnék. Ezután örömmámorban úszva mind a ketten megkönnyeztük az elejtett vadat.

– Ahogy ott álltunk a bika fölött, abban a percben meghúzták a harangot a sajógalgóci református templomban. Ez a harang mindkettőnknek a lelkében ugyanazokat az érzelmeket váltotta ki, mint amikor Laci édesapja halála után az első tarpai nagyerdei lesvadászatunkon két süldőt sikerült elejtenem, s a birtokba vételük percében ugyanúgy megszólalt egy harang, mégpedig a beregsurányi.