Nemrégiben több hazai hírportál is beszámolt annak az osztrák házaspárnak a tragédiájáról, akik azt hitték, hogy medvehagymát szedtek a vacsorájukhoz, de tévedtek, ez pedig az életükbe került. Összekeverték ugyanis a növényt a kikericcsel, az abban lévő vegyületek pedig légzés- és szívbénulást okoznak: a párt kórházba vitték, de az életüket már nem lehetett megmenteni. Hazánkban is számos olyan növényt tartanak számon, amelyek halálosan mérgezőek, ezekkel pedig nemcsak a természetben találkozhatunk, több közülük ugyanis családi házak kertjeit és közparkokat díszíti, sőt, a lakásban is állhatnak valamelyik sarokban. Dr. Csabai Judit, a Nyíregyházi Egyetem docense segítségével azt gyűjtöttük össze, melyek a mérgező növények, a szakember pedig jó tanácsokkal is szolgált arra az esetre, ha megtörténne a baj.

Mérgező növények: a gyöngyvirág sokak kedvence, de nem mindenki tudja, hogy veszélyes

Fotó: Shutterstock

Mérgező növények: kis mennyiségben orvosság

– Azt, hogy egy növény mennyire mérgező, több módon is meghatározhatjuk. A legegyszerűbb osztályozás szerint a tünetek erősségétől függően három kategória létezik. Bár a súlyosan mérgező növények akár halált is okozhatnak, sokat közülük a gyógyszeripar is felhasznál, hiszen, ahogy Paracelsus megfogalmazta, ami kis mennyiségben orvosság, nagy mennyiségben méreg. Vannak ezek között olyan növények, amelyeket kényszerből fogyaszt el valaki, mert például eltéved, ahogy az Út a vadonba című könyv főszereplője, aki annyira éhes volt, hogy azt ette, amit talált, de mert rosszul azonosított be egy növényt, meghalt. Ugyanez a probléma a gombákkal is: sokan annyira biztosak a tudásukban, hogy nem vizsgáltatják be azt, amit szednek, és sajnos az idei szezonban is olvashattunk emiatt bekövetkezett tragédiákról.

Iskolaudvarra is ültetnek ilyet

– A környezetünkben viszonylag sok mérgező növény található, de mivel nem jut eszünkbe megkóstolni az olyan pompázatos virágokat, mint a leander vagy az angyaltrombita, nem okoznak bajt, a nagyobb problémát abban látom, hogy több óvoda vagy iskola udvarára is ültetnek mérgező dísznövényeket. Ezek között vannak olyanok, amelyeknek szép, piros a bogyójuk, a gyerekek pedig kíváncsiságból megkóstolhatják ezeket, és máris megtörténik a baj – mondta dr. Csabai Judit, aki még egy veszélyre felhívta a figyelmet. –

Sokan használják túra közben a mesterséges intelligenciát egy-egy növény beazonosítására, de nem szabad erre alapozni, ugyanis nem ad száz százalékosan biztos eredményt, és amikor élet-halál kérdéséről van szó, nem kockáztathatunk.

Azt gondolom, hasznos lenne már gyerekkorban megismerni, melyek a legmérgezőbb növények, hiszen ezzel sok tragédiát megelőzhetnénk, az egyetemünk Gyógy- és fűszernövény szakjának népszerűsége pedig jól mutatja, hogy van erre igény – mondta a szakember, aki azt javasolja, hogy ha valaki evett egy növényből és rövid időn belül tüneteket észlel, fotózza le vagy szedje le és vigye magával a kórházba, a legtöbb mérgező növénynek ugyanis van egy ún. antidótuma, azaz ellenszere, és ha az orvosok tudják, mivel állnak szemben, nagyobb az esély a túlélésre.