Csenger. A városi művelődési központ szervezésében rendezték meg a XX. Nemzetközi Őszi Meseszüret elnevezésű mesemondó versenyt. Az öt napon át tartó megmérettetésen közel kétszáz gyerek adott számot tudásáról. A megmérettetés nemzetközi, hiszen a határ túloldaláról is érkeztek versenyzők, Csenger testvérvárosából, Kovásznáról, illetve Szatmárnémetiből is, de a helyi és a térségben lévő iskolák, óvodák is részt vettek a versenyen. A szervezők azt kérték a versenyfelhívásban, hogy készítsenek rajzot a mesékről, számtalan szép illusztráció született az ügyes kezű gyerekek jóvoltából, melyekből hamarosan kiállítás nyílik. A rendezvényt Csenger önkormányzata támogatta.

A résztvevő óvodák és iskolák:

Makovecz Imre Általános Iskola, Csenger

Győrteleki Fekete István Általános Iskola

Képes Géza Általános Iskola, Mátészalka

Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Móricz Zsigmond Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola – Pátyodi dr. Antall József Tagintézménye

Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola és Gimnázium Csengersimai Tagiskolája

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Szatmárnémeti

Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Avram Iancu Általános Iskola, Szatmárnémeti

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola

Tyukodi Általános Iskola

Porcsalmai Kiss Áron Általános Iskola

Bárdos Lajos Görögkatolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Orbán Balázs Általános Iskola, Kovászna

Riskó Ignác Óvoda, Csenger

Porcsalmai Mesekert Óvoda és Mini Bölcsőde

Riskó Ignác Óvoda Szamosbecsi Tagóvodája

Nagyecsedi Óvoda

Géberjén Örökzöld Óvoda