A hagyományokhoz híven a Nyíregyházi Sportcentrum szombaton is megrendezte a Mikulás-futást az Atlétikai Centrumban.

Mikulás-futás: Megmozgatta a város lakóit szombaton

Fotó: Sipeki Péter

A nagy múltra visszatekintő rendezvény most is elsősorban a gyermekeknek és a családoknak szólt. A közös bemelegítés után négyszáz métert kellett teljesíteniük a különböző korosztályokban indult résztvevőknek. A szervezők rendeztek ovis, iskolás és családi futást is. A sportprogram résztvevőire több meglepetés is várt.