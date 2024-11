Nádudvari Péter vasárnapi induláskor elmondta, az agydaganatos Szofi egy kis szuperhős, ezért is jött az ötlet, hogy a jótékonysági futás a fővárosi Hősök teréről induljon, illetve a nyíregyházi Hősök terén érjen véget. Minden kilométeren ott lesz velem és erőt ad majd nekem a futáshoz - fogalmazott a rajt előtt a jótékonysági futó, aki korábban már lefutotta a Debrecen-Nyíregyháza távot.

Az agydaganatos kislány nagyon erős lélekben is - a képen éppen hőterápiás kezelést kap Kölnben

Fotó: Szalontai Henriett

Az agydaganatos kislány megkapta az első oltást

Szofi a napokban nyolc napot töltött Kölnben, ahol a gyógykezelés részeként megkapta az első dendritikus sejterápia oltást.

- Bár fájdalmas volt, de mint eddig is, most is egy kis hősként tartotta magát, hála Istennek nem voltak a kezeléseknek és az oltásnak mellékhatása. Szofim jól van, a szívünk csordultig megtelt, hogy ennyien mellé álltatok a gyógyulásához. Ahhoz, hogy a második oltást is megkaphassa, szükségünk van még a további támogatásra. Az idő szorít és még nincs meg a teljes összeg rá - mondta portálunknak Szofi édesanyja, Szalontai Henriett.

Az adományokat banki átutalással a Kosztyu Ádám Emlékére Alapítvány számlájára várják:

Számlatulajdonos: Kosztyu Ádám Emlékére Alapítvány OTP 11734138-20017125-00000000 IBAN: HU12 1173 4138 2001 7125 0000 0000 BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB Közlemény: Szofiért

A következő kihívások várnak a jótékony sportolóra az adománygyűjtő kampány során:

Debrecen - Nyíregyháza, Hősök tere 50 kilométer (ezt már teljesítette november 3-án)

Budapest, Hősök tere - Nyíregyháza, Hősök tere: 246 kilométer, négy egymást követő szakaszban:

Budapest, Hősök tere - Hort: 63 kilométer Hort - Szihalom: 64 kilométer Szihalom - Tiszaújváros: 60 kilométer Tiszaújváros - Nyíregyháza, Hősök tere: 59 kilométer