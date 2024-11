Megdőlni látszik a trend, miszerint a biztos állást nem adják fel a munkavállalók az újért. A munkaerő- toborzó cégek az utolsó negyedévben szokatlan tendenciát látnak, a szokásosnál is többen válthatnak munkahelyet az év végén. Mire véljük ezt a turbulenciát? A bérmegállapodásoknak általában az új év elején szokott ilyen hatásuk lenni, úgy tűnik a jobb pozíciók, a magasabb keresetek miatt döntenek egyre többen a váltás mellett.

Munkahelyváltás –sokan a jobb fizetés reményében keresnek új állást, s az év végén is toboroznak a cégek

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Munkahelyváltás – fehérgallérosokat is keresnek

– Általános jelenség, hogy az év vége felé csendesedik a munkaerőpiac és kevesebb a nyitott álláslehetőség, az idén azonban más képet mutat vármegyénkben a piac – mondta el Mozgi-Járosi Dorina, a HSA Group nyíregyházi és mátészalkai kirendeltségének vezetője.

– Az eddigi pályafutásom során még egyszer sem tapasztaltam ilyen élénk érdeklődést a cégek részéről, mint 2024-ben, különösen nem az utolsó negyedévben. Nem volt ekkora volumenben aktív toborzásunk az előző években, kijelenthető, hogy 2024-ben felélénkült a munkaerőpiac Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében és amit különösen fontos megjegyezni, hogy bár többségében továbbra is betanított pozíciókra toborzunk, ebben az évben fehér galléros pozíciókat is kínáltunk szép számban: mérnököktől kezdve a termelési vezetőn át, egészen a gyárigazgatóig voltak megkeresések, toborzási felhívások a cégek részéről – tette hozzá a kirendeltségvezető.

Megkérdeztük, mi a jellemző most milyen irányú a munkaerő-áramlás az országon belül? Hogyan alakítják a régiónkban zajló ipari beruházások a munkaerő- keresletet és kínálatot.

– Érthető módon a munkavállalók leginkább helyben keresnek állást, hiszen ki akarna akár csak fél órát is ingázni a munkahelyére nap mint nap, ha közelebb is van számára megfelelő. A probléma ott kezdődik, amikor a munkavállaló nem talál magának elfogadható kondíciókkal munkát és nem marad más választása, mint távolabbi területeken is szét nézni. Persze, vannak olyan beruházások a régióban, amelyek jócskán kiemelkednek a többi közül, s ebben az esetben érvényesül a „valamit valamiért” elv – utalt a szakember arra, hogy a nagyobb cégeknél jobb fizetésért sokan vállalják a bejárást, sőt, akár a költözést is.

S hogy ez a bizonyos munkaerő-áramlás mennyire függ össze a bérekkel, azt válaszolta: – Inkább úgy fogalmaznék, hogy egy-egy térségben a lehetőségek hiánya és az alacsony bérek következménye az elvándorlás. Azt gondolom, hogy lehetne még sokfélébb, diverzebb a kínálat, de alapvetően jó irányba tart a munkaerőpiac Szabolcsban, annyit hozzátéve, hogy a juttatási csomagok tekintetében van még hová fejlődnie vármegyénknek. Azt azért el kell mondani, hogy munkáltatói és munkavállalói oldalról is fontos a stabilitás, hiszen a fluktuáció és a folyamatos bizonytalanság nem egészséges állapot. Számos céggel kerültem kapcsolatba az elmúlt évek során és azt látom, hogy nem feltétlenül a munkakörnyezettel, a műszakrenddel van problémájuk a dolgozóknak, hanem elsősorban a bérekkel, mindennek egyenes következménye, hogy akár bruttó 10 ezer forintért is képes valaki feladni az egyébként stabil munkahelyét – osztotta meg tapasztalatait Mozgi-Járosi Dorina.