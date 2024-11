– A nassolás pszichológiai szempontból is problémás, mert sok gyerek érzelmi okokból nyúl az ételhez: unatkozik, stresszes vagy vigaszt keres. Ez utóbbit már a kisbabáknál is megfigyelhetjük, hiszen mit ad gyerekének az anyuka, ha sírni kezd? Anyatejet, később valami kis rágcsálnivalót, amitől látszólag megnyugszik. De ha már itt tartunk, fontos megemlíteni azt is, hogy a nassolás kihatással van a gyermek szociális életére is. A túlsúlyos gyerekeket sokszor csúfolják a kortársai, ami önértékelési problémákhoz, szociális szorongáshoz vezet. Fontos lenne az egészséges táplálkozás oktatása, a szülői példamutatás, mert már egészen kicsi korban bombázzák őket a reklámok, s az ínycsiklandozónak feltüntetett finomságok nassolásra buzdítják őket, nem tudnak ellenállni – fejtette ki Sorosinszki Katalin.

Megkérdeztük, mit tehetünk a kockázatok csökkentése érdekében. Mit tehetünk, ha a gyerek nassolni akar?

Antal Emese Gyermek az asztalnál című könyvét javasolta, ami a korosztály táplálkozásával és étkezési szokásaival foglalkozik, hasznos útmutató az egészséges megoldások felé.

– Amikor a gyerek nassolni szeretne, fontos, hogy tudatosan és mértékkel kínáljunk neki az egészséges nasikat. Mik tartoznak ide? A gyümölcsök, zöldségek, teljes kiőrlésű gabonák és diófélék.



Házi készítésű és egészséges

– A répacsíkokhoz, uborkához, paprikacsipszhez adhatunk egészséges mártogatóst. Jó megoldás lehet kekszből a teljes kiőrlésű, ami sokkal több rostot és kevesebb hozzáadott cukrot tartalmaz, mint a hagyományos verzió, és sómennyiségben is kedvezőbb. S amiről már korábban is beszéltem, vonjuk be őket is a sütésbe-főzésbe, szívesebben fogják elfogyasztani azt, amit együtt készítenek el a családban. Egy otthoni sütésnél nyugodtan szabályozhatjuk az alapanyagok mennyiségét és minőségét, pl. házi készítésű süteményeknél a kevesebb cukor, a teljes kiőrlésű liszt előnyösebb, mint a hagyományos recept alapján sült sütiknél. Tanítsuk meg a gyerekeknek a mértékletességet azzal, hogy kis adagokat kínálunk nekik egyszerre, és nem hagyjuk, hogy korlátlanul tömjék magukat mindenféle nassolnivalóval, amit a hűtőszekrényben vagy a boltok polcain találnak.

Rendszeresség: ha nassolásra kerül sor, érdemes a főétkezések között, fix időpontban engedélyezni, hogy a gyermekek megtanulják a kiegyensúlyozott étkezési ritmust.

Példamutatás: a szülők és a felnőttek szerepe kulcsfontosságú, hiszen a gyermekek gyakran követik az otthoni mintákat.