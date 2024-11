Világszerte november harmadik csütörtökén tartják a dohányzásmentes világnapot (Non-Smoking Day), melyet a WHO 1987-ben jelölt ki, azzal a céllal, hogy felhívja az emberek figyelmét a dohányzás káros hatásaira, és a füstmentes élet előnyeire. Köztudott, hogy a nikotinfüggőség számos betegség okozója: a dohányzás felel a tüdőrákos halálozások 90-95 százalékáért, az összes rákhalálozás 30-35 százalékáért, és COPD 80-85 százalékáért. Ennek apropóján a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház is aktívan segíteni akar az egészségtudatosabb mindennapok elérésében. November 21-én, csütörtökön 10 és 12 óra között a kórház főépületének aulájában várják az érdeklődőket, ahol lehetőség lesz a kilélegzett levegő CO szintjének mérésére, illetve hasznos tanácsokkal és tájékoztató anyagokkal segítik a dohányzásról leszokni vágyókat – tudatta az intézmény.