Nem akármilyen „bevonulást” láthatnak majd az érdeklődők a Mikulástól december 6-án, Tiszadadán. Az önkormányzat közösségi oldalán arról számolt be, a nagyszakállú traktorral érkezik majd a település főterén álló mikulásházba, majd 16 és 18 óra között várja a hozzá érkező gyerekeket, családokat. A Mikuláshoz rajzzal érkező gyerekek édességet is kapnak, és a karácsonyi rajzokból, levelekből egy kiállítást is szerveznek – tették hozzá. A december 6-án a főtérre látogatók szelfit is készíthetnek a Mikulással, vagy akár Rudolffal, a rénszarvassal is. A szervezők a rászorulók ünnepét is szeretnék szebbé varázsolni, így arra biztatják a gyerekeket, adják át megunt játékaikat a Mikulásnak, aki segít majd azokat eljuttatni oda, ahol arra a legnagyobb szükség van.