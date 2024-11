Karácsonyra hangolva folytatódik a Periféria Egyesület és a Tabulapláza Alapítvány Szimpla Színház programja, december 4-én 14 órától zenés irodalmi előadásra invitálják az érdeklődőket. Az ingyenes programban a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület énekkara és olvasóköre lép fel Nyíregyházán a Labor Caféban.

Az alapítvány és az egyesület együttműködése igen szoros, hiszen a kávézóban önkéntesek készítik a hajléktalan embereknek a szeretetszendvicset, a Szimpla kávé program célja is az, hogy a közösen elfogyasztott kávé, a beszélgetés közelebb hozza az embereket, az otthon nélkül maradtak a lakossággal, valamint új kapcsolati hálók jöhessenek létre, ahogy a Szimpla Színház előadásai is erre teremtenek kiváló alkalmat most a szeretet ünnepére hangolódva.