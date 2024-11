Elhunyt Nemere István író, műfordító, eszperantista, aki Szabolcs-Szatmár-Beregben, Bashalmon élt. A hírt az író felesége, Szentgyörgyi Judit tudatta közösségi oldalán. „Nemere István életének 80. esztendejében egy sikeres és roppant termékeny életút után letette testét. Amit életében alkotott, olyan grandiózus és páratlan, hogy azt sokan fel sem fogták eddig. Emléke örökké velünk marad a könyvei által. Írt, ameddig élt és élt, ameddig írt – olvasható a bejegyzésben.

Nemere István 80 évet élt

Fotó: KM-archív

Nemere István infarktust kapott

Mint ahogy arról beszámoltunk, Nemere István néhány nappal ezelőtt, a 80. születésnapján került kórházba. A Tényekben a felesége elmondta, semmi előjele nem volt az infarktusnak, dedikálás után, az író hazafelé menet lett rosszul az autóban. „Általában ő vezetett, de most átadta nekem a kormányt. Alig egy perc múlva lehanyatlott a feje és mozdulatlan volt. Próbáltam élesztgetni, de nem sikerült, hívtam a mentőt és a közelben lévő kiadóját, Vincze Attilát és a feleségét, Nagy Natáliát, hogy amíg kijön a mentő, segítsenek. Közben Nati is hívta a mentőket, így hamarosan kettő is érkezett. Mindent megtettek, hogy Istvánt szállítható állapotba hozzák. Legalább fél óráig küzdöttek az életéért, míg sikerült bevinni a kórházba, ahol most mélyaltatásban tartják. Nem tudjuk, mi lesz szegénnyel, de bizakodunk – idézte fel a szörnyű pillanatokat Szentgyörgyi Judit.

Film készült róla

Addig írok, amíg élek – ebben a szellemben teltek napjai a Bashalmon élő alkotónak, s ez lett a címe a róla készült életrajzi filmnek is, amit szeptember 12-én mutattak be a hazai mozikban.

A film forgalmazója, a Pannonia Entertainment honlapján a következő olvasható: „Nemere István író 50 éve van a pályán, amely során olyan teljesítményt mutatott fel, ami előtt még az írói szakma is elképedve áll. Közel nyolcszáz kiadott könyv szerzője. Az életrajzi dokumentumfilm nemcsak a szerző munkásságára fókuszál, hanem feltárja az e mögött rejlő magánéleti eseményeket, az író természethez és állatokhoz fűződő viszonyát, életfilozófiáját és romantikus oldalát is. Az alkotás egy valódi világrekorder előtt tiszteleg, hiszen Nemere István jelenleg a világon a legtöbb könyvet jegyző író.”

A filmben a 800 kötetes szerző többek között arról beszélt, hogyan próbálták meg ellehetetleníteni a szocializmus éveiben, s miként fordította a javára a rendszer kegyeltjeinek negatív kritikáját. Megszólal benne felesége, Szentgyörgyi Judit, aki úgy érzi, az, hogy összekötötte az életét Nemere Istvánnal, óriási felelősség, hiszen neki kell majd az író szellemi örökségét gondozni és tovább éltetni.

Nyugodjon békében!