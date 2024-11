Munkássága előtt tisztelegve az Egy ügyűek - Nemere István - Az írás rabja című portréját tűzi műsorra az M5, november 16-án 15:49-től, amelyben a nézők betekintést kaphatnak az író életébe, reggeltől késő estig tartó alkotói rutinjába. A megjelent kötetek számát tekintve világrekordot tartó író beszél pályafutásáról és arról, hogy miért tud többet alkotni visszavonultan vidéken, mint a nagyvásárosban.

A grandiózus író éppen a 80. születésnapján lett rosszul. Az Országos Széchényi Könyvtárban tartott ünnepség után, szívinfarktussal szállították kórházba.

Nemere István 1944. november 8-án született, a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban érettségizett, majd többféle munkát is kipróbált. 1966-ban feleségével Lengyelországba költöztek. A több nyelvet beszélő író tolmácsként is dogozott, első fordításait és novelláit a hatvanas években publikálta. 1972-ben visszaszökött Magyarországra. 1975-ben szerzett diplomát, öt évvel később már főállású íróként dolgozott. Munkáit világszerte számos nyelvre lefordították. Első regénye, A rémület irányítószáma 1974-ben jelent meg. 1980-ban A fantasztikus nagynéni címmel publikálta az első ifjúsági regényét, amelyet Ruttkai Éva főszereplésével filmesítettek meg.

Nemere István számos sci-fi, krimi, ifjúsági és történelmi regényt írt, de több könyvében foglalkozott paranormális jelenségekkel, politikai összeesküvésekkel is.

Írói álneveket is használt: romantikus regényeit több női néven, míg történelmi köteteit gyakran külföldi álnéven publikálta. Munkabírása páratlan volt: akár 40 ezer karaktert is képes volt leütni naponta, reggeltől késő estig tartó írással.

Nemere István az elmúlt években Szabolcs-Szatmár-Beregben élt és alkotott Szentgyörgyi Judit író férjeként.