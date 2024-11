Alig telik úgy el nap, hogy lapunkban és portálunkon ne adnánk hírt olyan esetről, melynek főszereplői telefonos vagy internetes csalók, csalások. A rendőrség és a pénzintézetek is folyamatosan felhívják a figyelmet a fenyegető veszélyre, s jótanácsokkal látják el az ügyfeleket s valójában mindenkit, aki használ telefont, számítógépet. Azt, hogy a netes csalók nap mint nap jelen vannak, többek között az is jelzi, hogy az elmúlt egy hét alatt három olvasónk is hasonló történetet mesélt el szerkesztőségünknek.

Netes csalók: ne adjunk nekik esélyt!

Fotó: Shutterstock

Netes csalók: minden jelre figyelni kell

Nyíregyházi olvasónk, Novák Gábor sokáig azt hitte, hogy ilyen csak másokkal történhet meg – tévedett. – Ha furcsa címről kapok levelet, azt meg sem nyitom, linkekre végképp nem kattintok rá, aki pedig privát banki adatokat akar megtudni tőlem szóban vagy írásban, kétszer szülessen meg! Ez a védekezési mechanizmus tökéletesen működött – eddig. A november 13-ai szürke szerda reggel különös SMS-értesítések futottak be a telefonomra. A Gate Global UAB Vilnius LT sikertelen vásárlási kísérletei 200 ezer forinttal, majd egy sikeres lehívás 200 euróval, cca. 80 ezer forinttal, pár perccel később újabb kísérlet 40 ezerrel, sikertelenül, mert már nem volt rajta annyi pénz. Vagyis letapogatták és leszipkázták a bankszámlán lévő összeget. Elképedtem, ilyen még soha nem fordult elő velem, és egyébként is vásárláshoz többlépcsős biztonsági rendszert állítottam be, telefonra érkező, jóváhagyást kérő üzenettel és kóddal, valamint biometrikus azonosítóval. Ezt most mindet kijátszották a csalók. Természetesen azonnal hívtam a bankot, ahol gyors és korrekt módon kezelték az ügyemet. Azonnal letiltották a bankkártyát és a számlát, jegyzőkönyvbe vették az esetet, és ígéretet kaptam a kár megtérítésére. Ez megnyugtatott, de azért több mint aggasztó, hogy az internetes gazemberek így garázdálkodhatnak. A banki ügyintézővel konzultálva egy intő jelre azért bukkantunk, ami mások számára is tanulság lehet: szeptember közepén volt egy furcsa SMS-értesítés Google Pay-regisztrációhoz aktiváló kóddal – amit természetesen nem kezdeményeztem. A pénzintézetem nevében küldték, talán ha akkor jelzem ezt a banknál, megelőzzük a csalást. Minden apró jelre figyelni kell, és inkább fölöslegesen aggódjunk, mint utólag kezeljük a bekövetkező bajt s fussunk a pénzünk után.