Nemrégiben például egy hölgy hálálkodott két fiatalembernek, akik a Szegfű utca környékén segítettek édesapjának. De nemrégiben egy másik nő is posztolt, akinek egy ajándék tortabevonóval lopta be magát valaki a szívébe. Ezúttal pedig egy hölgy egy nyíregyházi kasszásnak mondott köszönetet a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban. És hogy miért? Mert egyszerűen nagyon kedves volt mindenkivel. Sokszor valóban ennyi is elég.

Köszönöm a pazonyi úti Lidl azon dolgozójának, aki ma kedvesen fogadott a kasszánál, és nemcsak engem, hanem mindenkit. Mosolygós, szőkésbarna hajú fiatalember. Több ilyen dolgozó kellene, mert egy pár kedves szó is meg tudja változtatni az ember napját!