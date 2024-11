Dr. Koleszár Gergő

junior kitüntetett 2021-től oktatója a Nyíregyházi Egyetemnek. Okleveles biológia és testnevelő tanár diplomáját az Eszterházy Károly Egyetemen szerezte meg 2019-ben. PhD disszertációt idén tavasszal védte meg, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen, summa cum laude eredménnyel. Rendkívül jól indult a tudományos pályája, ugyanis már van 80 olyan publikációja, amelyre nemzetközi szinten is felfigyeltek. Témavezetőjével, dr. Szabó Sándor professzorral együtt már négy darab legjobb, a csúcspublikációk közé tartozó cikke is van már. Vannak természetesen magyar nyelvű publikációi is, tehát arra is törekszik, hogy hazai közönség előtt is előadásokat tartson, illetve cikkeket írjon. Kutatási fő területe a biológia, azon belül hidrobiológiai témában végzi a kutatásait, és ami külön örvendetes, hogy az utánpótlás nevelésben, már most, ilyen fiatalon is részt vesz, a Tudományos Diákköri Versenyekre is készít fel hallgatókat.