Dr. Hárskuti János, a Nyíregyházi Egyetem elnöke

Fotó: Bozsó Katalin

A Nyíregyházi Egyetem programja

Az elnök köszöntője után elkezdett dübörögni a színpad, berobbant a méltán híres Tortuga zenekar, és letoltak néhány ütős számot. A koncert után a zenekar tagjai viccesen megjegyezték, hogy ilyen korán, és ilyen józanul mostanában nem játszottak. Természetesen utána komolyabbra vették a szót, és kifejtették, hogy ez a második alkalom, hogy az egyetem nyílt napján fellépnek, de a FŐHE Fesztiválon már többször is színpadra álltak. Nem messze van a próbatermük, így gyakran az egyetem zenészeivel egy kis örömzenélés lett a próbákból, az egyik dalunkban például egy egyetemista lány vokálozott. Fontosnak tartják, hogy minél több tinédzserrel, diákkal megismertessék az élő zenét, azon belül is a rock erejét. A zenekarnak is egy jó lehetőség, hogy olyanokat is megszólíthatnak így, akik még nem ismerik a dalaikat.

A Tortuga zúzott az egyetemi nyílt napon

Fotó: Bozsó Katalin

A Tortuga fergeteges koncertje után dr. Vajda Ildikó, a Nyíregyházi Egyetem oktatási elnökhelyettese részletes tájékoztatást adott a középiskolásoknak és kísérő pedagógusaiknak az intézmény képzéséről, szakokról, a hazai- és külföldi ösztöndíjprogramokról, támogató mentorhálózatról, tehetséggondozó programokról. – Ez a nyílt nap egy nagy találkozás kezdete, és reméljük, hogy 2025 szeptemberében kiteljesedik, és minél többen a mi egyetemünkön fogjátok elkezdeni és befejezni a felsőfokú tanulmányaitokat – mondta a középiskolásoknak az oktatási elnökhelyettes. – Azért szervezzük ezt a nyílt napot, mert szeretnénk minél szélesebb körben bemutatni a nyíregyházi egyetemen folyó életet és a képzéseinket. Természetesen ez csak egy nap, de az egész éves beiskolázási tevékenységünk is aktív, és igyekszünk olyan programokat kínálni az egyetem berkein belül is az érdeklődőknek, a felvételi előtt állóknak, hogy betekintést nyerjenek a képzéseinkbe, szakjainkba, a hétköznapokba. Ilyen például a Nyitott Tanterem, Kutatók Éjszakája, vagy a Mozdulj középiskolás a Nyíregyházi Egyetemmel programsorozat, amelyek keretében az egyetemistákkal sportolhatnak a középiskolások, ezzel kapcsolatokat építhetnek és megismerkedhetnek a diákélettel. Azon kívül, hogy közösségépítő és egy nagyon családbarát az egyetem, esélyteremtő egyetem is vagyunk. Különféle támogatásokkal, ösztöndíjakkal próbáljuk a hátrányokat kompenzálni, akár egészségügyi, akár szociális hátrányról van szó – részletezte dr. Vajda Ildikó, és hozzátette: minden hallgatót szinte egyenként ismernek, és minden hallgatónak igyekeznek egyénileg megoldani a problémáit.