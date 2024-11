– Ez a vége azonban nem jelentette azt, hogy mindennek vége! Az elmúlt 10 évet is számtalan élmény, nehézség és lehetőség jellemezte, sikerek és kudarcok, abbahagyások és újrakezdések, csak egy dolog nem változott: a néptánccal való foglalkozás töltötte ki a napjaim jelentős részét addig is, és azóta is! Az első igazi, szakmai sikert az 1984-es esztendőben elért arany II. minősítés jelentette, ami az előző évi sikertelen – ezüst II. – minősítés után három fokozatnyi ugrást jelentett a társulat számára, s előrevetítette a későbbi arany I. fokozat elérésének lehetőségét is! A sikerhez a nagyfokú koncentráció, a rendszeres és módszeres próbatartás, a felkészült vezetői-alkotói gárda (Balázs Gusztáv segítségével és Dede Zoltán irányításával) és a tánckar hallatlan motiváltsága vezetett, amelynek fenntartása ezután évtizedeken keresztül, meg-megújulva, a csalódásokból erőt merítve sikerülhetett csak, s ezek mellett csak az igen magas szintű elkötelezettségünknek volt még köszönhető a következő évtizedek kiemelkedő sikerszériája.

1987-ben értük el az áhított arany I. minősítést, amelyet addig és azután sem sikerült túlszárnyalni egyetlen más csapatnak sem a megyében! Ezután Dede Zoltán távozott a társulattól, s teljesen a Szilágyi Zsolt – Demarcsek György páros, tehát már a Nyírségben „kinevelődött” alkotók, vezetők vették át a társulat irányítását. Óriási szakmai és közösségi élmények következtek életünkben: 1988-ban, majd ’93-ban is megnyertük az akkori köztelevízió KiMitTud? vetélkedőjét, sőt 1996-ban, az utolsót is, ekkor közönségszavazattal. Ez addig soha, senki másnak nem sikerült, s igen komoly ismertséget és elismertséget jelentő sorozat volt a szakmai és a személyes életünkben is! Három olyan utazást is jelentett a győztesek számára, amely akkoriban még elképzelhetetlen lett volna a KiMitTud? nélkül. Egyiptomba, Thaiföldre és Mexikóba utazhattunk 8-10 napos jutalomutakra, amelyeken nem a néptáncfesztiválok szokásos napirendje volt a program – felkelés, pakolás, buszra szállás, megérkezés, színpadbejárás, öltözés, műsor, pakolás, be a buszba, irány a szállás, táncház hajnalig… napról napra, ráadásul nekem, mint együttesvezetőnek a tánc mellett még a szervezés, a táncosok, zenészek, sofőrök eligazítása, a másnapi program és műsor megbeszélése, közlése, stb. –, hanem egyszerűen csak átadni magunkat az addig soha nem tapasztalt, nyugalmas üdülésnek, élvezni a tengert, ismerkedni a távoli világok csodáival, megtapasztalni teljesen más ízeket, illatokat és fényeket! Számomra különleges élményt jelentett az is, hogy 1987. évi házasságunk után mindezt a feleségemmel, Rozman Zsuzsával együtt élhettem át mindhárom alkalommal. Táncosként, táncoktatóként, 3 csodálatos gyermek szüleiként és egymásba kapaszkodó házastársakként sok-sok élményt éltünk át közösen, de három ilyen feledhetetlen „nászúton” részt venni, mint amit ezek a KiMitTud?-os jutalomutak jelentettek számunkra, ez csak kevesek számára elérhető, csodálatos élmény volt…