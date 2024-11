1948-tól Nyírségi Magyar Nép



A Magyar Népköztársaság kikiáltásával és a Rákosi-diktatúra kiépülésével 1949. október 30-ától már Nyírségi Néplapként futott az újság, majd 1950. február 19-étől Szabolcs-Szatmári Néplapként, 1951. május 3-ától pedig egyszerűen csak Néplapként lehetett kapni. Az új politikai berendezkedésnek megfelelően 1951. április 30-ától a korszak híressé vált munkásmozgalmi jelszava, a „Világ proletárjai, egyesüljetek!” is helyet kapott a fejlécben – az újság ekkor már az MDP Szabolcs-Szatmár Megyei Bizottságának lapjaként futott. A felelős szerkesztői teendőket is ekkor vette át Vajda Mártontól Zsurakovszki Mihály újságíró. A témákat a mindenkori politika határozta meg, az egész országot érintő események mellett helyet kaptak olyan hírek is, mint például az irodaház vagy a Béke-ház építése, valamint a Tiszalökön épülő vízerőmű munkálatai. A szerkesztőség ebben az időszakban, 1955 végén költözött át új helyére, a Sztálin tér 21. szám (ma Benczúr tér 21.) alá – napjainkban ez az épület ad otthont a Jósa András Múzeumnak.



Néplap volt a neve

Babérkoszorús Kossuth-címer

Miután Rákosi Mátyás 1956 májusában utoljára lépett a nyilvánosság elé, és elismerte, hogy a személyi kultusz következményeiért ő maga is felelős, az általa létrehozott kommunista uralom is megrengett. Ennek hatására 1956. július 4-étől a megyei lap is visszanyerte egykori, Szabolcs-Szatmári Néplap elnevezését.

1956-os fejléc



Az 1956-os forradalom napjaiban az újságot Szabolcs-Szatmár Népe névre keresztelték át, és a Megyei és Városi Munkástanács lapjává vált. A politikai változás jegyében, 1956. október 29-én a „Világ proletárjai, egyesüljetek!” jelszó helyett egy babérkoszorús Kossuth-címert helyeztek el az újság fejlécében. Bár november 4-én a forradalom elbukott, a lap címén és kinézetén azonban nem változtattak, így 1957 elejéig továbbra is ezen a néven futott, csak ekkor már az MSZMP Megyei Intéző Bizottsága és Megyei Tanács Lapjaként. Végül 1957. február 1-jétől a megyei lap hivatalosan is felvette a Keletmagyarország nevet.