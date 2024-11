Olvasni, nem csak kattintani!

– Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy igen sok olyan eset van, amikor kifejezetten az adathalászat cél. Ma már egy átlagos felhasználó is rengetegalkalmazást használ, és emiatt hatványozottan nőtt a támadási felület is. Éppen ezért alapvető fontosságú, hogy telepítsünk megfelelő védelmi szoftvert a készülékre, és mindig telepítsük a biztonsági frissítéseket is. Sajnos olyan megoldás nincs, amit mindent megoldana, de rengeteg olyan intő jel van, melyekre figyelve csökkenthetjük a kockázatot. Legyen gyanús, ha egy alkalmazás a telefon olyan funkcióihoz is hozzáférést kér, amire egyáltalán nincs szüksége. Egy számológép-alkalmazásnak például miért lenne szüksége a mikrofon vagy a kamera használatára. Legyünk körültekintőek, olvassuk el a felugró ablakokat, ne hagyjunk jóvá bármit gondolkodás nélkül! – tanácsolta a kiberbiztonsági szakértő. A háztartás egyéb okoseszközei is jelenthetnek kockázatot, de azért attól nem kell tartanunk, hogy a sütőnk minden lépésünket nyomon követi.

A támadónak sem éri meg

– Egyre több „okos” háztartási gép van, de nem mindegyik jelent kockázatot. Azt is szem előtt tartani, hogy a még nem elterjedt gépek feltörése a támadóknak sem éri meg. Ennek egyszerűen az az oka, hogy kevesen használnak ilyesmit, és kevés számukra értékes információhoz juthatnak általuk. Persze olvasni egy-egy esetről, amikor meleg levegős fritőz, vagy hűtő kémkedett, de mindez elenyésző. Az okos TV már érdekesebb ilyen szempontból, hiszen nagyon sok embernek van, ráadásul egyre több modell rendelkezik hang- és gesztusvezérléssel – így mikrofonnal és kamerával is – ami alkalmassá teszi őket a megfigyelésre. Ráadásul ezek többsége az okostelefonokhoz hasonlóan Android-alapú rendszerrel működik, így támadható alkalmazások is futnak rajtuk. Néhány éve az egyik legnagyobb gyártó készülékét törték fel támadók, és figyelték meg rajtuk keresztül a felhasználókat. Ez nem azért van, mert a nagy márkák terméki rosszak, csupán a népszerűségük miatt több támadás is éri őket. Mindig kerüljük az ismeretlen gyártók, olcsó okoseszközeit, mert ezek sok esetben nem esnek át a megfelelő vizsgálaton, ráadásul olyan alkalmazások működtetik őket, amelyek szintén aggályosak – hívta fel a figyelmet Makay József.