– A Rákóczi Szövetség Szent Imre Ifjúsági Szervezetének diákjai Csernyus Enikő és Ilyésné Tóth Viktória tanárnők szervezésének köszönhetően október 17-én Nagykárolyba, a Kalazanci Szent József Katolikus Líceumba utaztak a Szent Imre Katolikus Gimnázium diákjai, hogy október 23-a tiszteletére közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről – foglalta össze az iskola októberi eseményeit Rubóczkiné Pekó Brigitta főigazgató-helyettes.

Partiumi kirándulás

Fotó: Iskola

– Diákjaink egy rövid műsorral készültek erre az alkalomra vendéglátó iskolájuknak. A közös ünnepség után Kocsis Alíz, a Líceum igazgatója megmutatta tanulóinknak azt a báltermet, ahol Petőfi Sándor megismerkedett Szendrei Júliával. A csoport ezután megtekintette a városban található Károlyi-kastélyt és annak gyönyörű parkját. Kaplonyban megnézték a grófi család kriptáját, valamint az Ybl Miklós által tervezett szép templomot. Ezután a kismajtényi síkságon a szépen felújított emlékparkban idézték fel a jelenlévők a szatmári békekötés eseményeit. Záró programként Érmindszenten/Adyfalván tekintették meg a nagy magyar költő szülőházát, ahol felidézték a költő életét, felolvasták néhány versét, és nagy érdeklődéssel fedezték fel a szülőház és a kúria érdekességeit. A programsorozat nagyon tartalmas volt, sok emlékkel, élménnyel, hazaszeretetükben megerősödve tértek haza. Köszönet a Rákóczi Szövetségnek a program támogatásáért, valamint Tóth Gyula főigazgató-helyettes úrnak és Makara Henriett tanárnőnek a kíséretért – írta Rubóczkiné Pekó Brigitta.

Majd a Gloria Victis! – 1956-os emlékünnepségről szóló beszámolóval folytatta.

– A Gloria Victis 1956-os emlékünnepség a Rákóczi Szövetség legnagyobb és legemblematikusabb rendezvénye, melyre közel 3000 fiatal érkezik a fővárosba a Kárpát-medencei középiskolákban és egyetemeken működő Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezeteinek képviseletében. Intézményünkből idén 32 diák és 3 pedagógus vett részt ezen a jelentős eseményen. A programot szervező Ilyésné Tóth Viktória tanárnő így foglalta össze a nap eseményeit: – „A délelőtt folyamán a Fiumei úti nemzeti sírkertben tettünk látogatást. Itt a Nemzeti Örökség Intézete által szervezett Memento’56 – Diáknap a Fiumei úti sírkertben programba kapcsolódtunk be. Ennek a programnak a célja, hogy a fiatalok a történelem emblematikus helyszínein felidézzék múltunk kiemelkedő eseményeit, ezzel is erősítve bennük a nemzeti érzést. A diákok a NÖRI egyik munkatársának előadását is meghallgatták, melyben fontos ismereteket kaptak az 1956-os forradalom-és szabadságharcban elhunytak sírhelyeiről. Ezt követően a sírkert 21-es parcellájában megkoszorúztuk az 56-os polgári áldozatok emlékére emelt kopjafát és megtekintettük a Mártíremlékművet is. A program végén a magyar történelem és kultúra nagyjainak síremlékei között sétáltunk. A délutáni megemlékezés a Műegyetemen kezdődött. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszéde után 16 órakor lángoló fáklyákkal a kezünkben indultunk a Bem térre.