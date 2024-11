A vadászok nagy társadalmának háza körül mindig történik valami. Tavaly például több új változtatást is bevezettek az életszerűség jegyében: a 16. életévét betöltött fiatal immár leteheti a vadászvizsgát, érvényes vadászjegyet válthat, és egy tapasztalt vadász kíséretében még fegyverrel is lőhet. További módosítás, hogy Nimród követői a vadászfegyverükön immár hangtompítót is használhatnak, és ha éjszaka mennek gyéríteni kártékony ragadozókat, akkor éjjellátó kereső- és célzóeszközöket is igénybe vehetnek. Vajon miért kellett ezeket az újításokat bevezetni? Miben rejlik ezeknek a változtatásoknak az életszerűségük? A Kelet-Magyarország és a szon.hu mostani podcastjében ezekről a kérdésekről beszélgettünk Fazekas Gergellyel, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezetének titkárával.