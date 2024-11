– Az Erasmus + KA 122-SCH-000231454 fenntarthatósági projekt keretében iskolánk 9 diákja és tanárai, Seszták Ilona, Bányai Györgyi és Smidné Hetey Rita a Lisszabon melletti Oeirasba utazott október végén egy hétre. A San Sebastiao de Silva iskola vendégszeretetét élveztük, hiszen májusban ezen intézményből érkezett hozzánk 10 diák és kísérő tanáraik, egy hétre.

Csoportképen az utazó csapat

Fotó: Az iskola archívuma

Az iskola által részt vettünk a megújuló energiaforrások felhasználásáról szóló szakkörön, az óceán partján vizsgáltuk a növény és állatvilág jelenlétét, a védett állatokat. Folyamatosan figyeltük a szelektív hulladékgyűjtés megvalósulását az iskolában, az utcán, az óceán parton. Az ócenáriumban a rengeteg különleges hal mellett a műanyagok újrahasznosításáról láttunk kiállítást. Portugália kultúrájával, történelmével ismerkedhettünk meg a Lisbon Story Center interaktív kiállításán. Belém településen a Szent Jeromos Kolostort néztük meg, mely a Világörökség része, majd a Felfedezések Emlékművét, amit Vasco de Gama indiai útjának emlékére emeltek. Részt vettek a diákok angolórán és országismereti vetélkedőn. Emellett kenuzásra és SAP-ozásra is volt lehetőségük. Egy napot a családokkal töltöttek a gyerekek, többen az óceán partra mentek, volt, aki terepjáró túrán volt, és olyan is, akit a híres Benfica stadionba egy meccsre vittek el. Végül megkapták a diákok a projektzáró oklevelet és fájó szívvel, de rengeteg élménnyel indultak haza Magyarországra. Életre szóló barátságok köttettek és biztos, hogy még meglátogatják egymást. Itthon már megalakultak a csoportok, akik a látottak feldolgozásán dolgoznak majd a projektben leírtak szerint – számolt be a programról az iskola.