Késő estébe nyúlt a vármegyei Prima-díjak átadása Nyíregyházán a vármegyeházán. Az ünnepségen az elismerést alapító néhai Demján Sándor vállalkozót idézték, aki mindig is úgy tartotta: egy ország motorját a benne élő emberek tehetsége, szorgalma hajtja.

– A díjakkal a tiszteletünket fejezzük ki azok felé, akik hosszú éveken át fáradhatatlanul tesznek egy közösségért, kiemelkedő színvonalon képviselnek egy-egy szakterületet, a mai esti elismeréseket kitartásukért, alkotómunkájukért kapják – mondta el köszöntőjében Czomba Csaba, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) vármegyei elnöke.

Az ünnepség vendége volt dr. Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára, aki vármegyei kötődése kapcsán mindig szívesen látogat Szabolcs-Szatmár-Beregbe.

– Öröm hazajönni, és öröm ismerős arcokat látni – jegyezte meg köszöntője elején az államtitkár, aki bár gazdasági adatokkal is készült, de egy ilyen patinás rendezvényen nem sorolta fel a száraz számokat, annyit mondott: nem volt könnyű a magunk mögött hagyott időszakon túljutni, de „óriási változás” ment végbe a gazdaságban és a foglalkoztatásban az elmúlt 15-20 évben, s ez eredmény. Hozzátette: a bizalom és a hit a két legfontosabb szó most, melyek a következő időszakban meghatározhatják az életünket. Majd megköszönte a vállalkozások kitartását. S elismeréssel beszélt a Prima-díjasokról is, akik a tudomány, a művészet, a kultúra, az oktatás, a sport területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

Díjazottak:

Magyar Képző-és Iparművészet: Csutkai Csaba

Magyar Ismeretterjesztés és Média: Nyéki Zsolt

Magyar Zeneművészet: Kazár Tíciána

Prima különdíjtat vehetett át: Kujbusné dr. Mecsei Éva

Gazdasági díjazottak:

Az Év Üzletfejlesztési vezetője: Fodor Zsuzsanna, Bery Baby Kft.

Az Év Fémmegmunkáló Vállalkozása: Papik Fém Kft.

Az Év Építőipari Vállalkozása: Anico Készházak Kft.

Az Év Fémfelületkezelő Vállalkozása: K-Kettő 2001 Felületkezelő Kft.

Az Év Informatikai Vállalkozása: Karádi Rendszerház Informatikai Kft.