Lepergett egy év, újra megtelt Nyíregyházán a megyeháza díszterme, ahol az év egyik legpatinásabb ünnepségét a vármegye kiválóságait díjazó Prima -gálát tartották pénteken. Az est nyitányaként a díjat alapító néhai Demján Sándor vállalkozót idézték, aki mindig is úgy tartotta, egy ország motorját a benne élő emberek tehetsége, szorgalma hajtja.

Czomba Csaba a VOSZ vármegyei elnöke a Prima – díj átadásán

Fotó: KM/ Bozsó Katalin

Prima– díj: a vármegye kiválóságainak jár

– Egy elismerés igazi értékét az elfogulatlanság és a páratlanság nemes alapelvei adják. Ezek azok a pillérek, amelyek Demján Sándor életművét is meghatározták – mondta ünnepi köszöntőjében Czomba Csaba, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) vármegyei elnöke. – A Prima– díjjal a tiszteletünket fejezzük ki azok felé, akik hosszú éveken át fáradhatatlanul tesznek egy közösségért, kiemelkedő színvonalon képviselnek egy-egy szakterületet, alkotómunkájuk elismerésre érdemes. Demján Sándor, a Prima Primissima és a megyei Prima–díjak egykori alapítójának személyisége és munkássága pótolhatatlan, emléke örök marad. A mai estén a 18. alkalommal megrendezett díjátadóval elértük azt a szellemi és erkölcsi érettséget, amelyre alapozva méltán nézhetünk büszkén és reménnyel a jövő felé: csak az a közösség maradhat erős, amely saját kultúrájából és szellemi kincséből merít, s azokat tovább gazdagítja – fejtette ki gondolatait Czomba Csaba. Az elmúlt 18 esztendőben 54 -en vehették át, a rangos elismerést s most újabb személyiségekkel bővült a kör, akik Szmrecsányi Boldizsár szobrász az „Az égre törő íjász” alkotásával kezükben fogadták a gratulációkat.

Dr. Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára

Fotó: Bozsó Katalin

Az ünnepség vendége volt dr. Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára, aki vármegyei kötődése kapcsán mindig szívesen látogat Szabolcs-Szatmár-Beregbe. – Öröm hazajönni, és öröm ismerős arcokat látni – jegyezte meg köszöntője elején az államtitkár, aki bár gazdasági adatokkal is készült, de a rendezvényen nem kezdett el számokat sorolni, annyit mondott: nem volt könnyű a mögöttünk álló időszakon túljutni, de „óriási változás” ment végbe a gazdaságban és a foglalkoztatásban az elmúlt 15-20 évben, s ez nagy eredmény. Hozzátette: a bizalom és a hit a két legfontosabb szó most, melyek a következő időszakban meghatározhatják az életünket. Majd megköszönte a vállalkozások kitartását. S elismeréssel beszélt a Prima-díjasokról is, akik a tudomány, a művészet, a kultúra, az oktatás, a sport területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.