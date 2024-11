Már csak az utóbbi pár hónap híreit is nehéz visszakeresni, annyira elharapózott a prostitúció. Vármegyénkben például szeptember 17-én Nyíregyházán fogtak el egy 21 éves helyi lakost, aki szexuális szolgáltatást kínált anyagi ellenszolgáltatásért az arra közlekedőknek. A prostituált nő tevékenységét tiltott helyen és a szükséges orvosi igazolások nélkül végezte, a rendőrök a nőt előállították és őrizetbe vették.

Prostituált a kirakatban: vörös lámpás negyed Amszterdamban

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Ajakon a megfelelő alkalomra várt az a 17 éves lány, aki szökése után azonnal a kisvárdai rendőrkapitányságra ment, és elmondta: hónapokon át kényszerítették prostitúcióra. A vármegyei nyomozók emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt vettek őrizetbe három gyanúsítottat. Ebben az esetben is, mint ahogy legtöbbször, a rossz helyzetben lévő, lakhatási gondokkal küzdő, vagy éppen állami gondozásból elszökött fiatal lányokat használják ki a futtatók, emberkereskedők, akik jó kereseti lehetőséggel kecsegtetve verik át áldozatukat. Az ajaki lány a szexpartnerkereső oldalon közzétett hirdetésekre jelentkező ügyfelekkel pénzért szexuális kapcsolatot létesített, de a keresetéből semmit nem kapott meg, teljes egészében elvették tőle. A rendőség olyan bűnbandára is lecsapott, akik mások mellett saját élettársaikat is futtatták, az emberkereskedelemben a család férfi tagjain túl a nők is részt vettek. A beszerzett bizonyítékok alapján kiderült, hogy egy szabolcsi família Svájcban, illetve Németországban nőket futtatott, akiket szoros felügyelet alatt tartottak, és akaratuk ellenére kényszerítették őket a prostitúciós tevékenységre, amit panziókban kellett végezniük.

Prostituált végzete

Az ajaki lánynak szerencséje volt hogy el tudott szökni, és hogy nem vitték külföldre. Nem úgy, mint annak a fiatal nyíregyházi lánynak, akinek a gyilkosát 15 éve sem találják. Több késszúrással ölték meg kegyetlenül Amszterdamban 2009-ben Szabó Bernadettet, aki prostituáltként dolgozott. A lány hamar teherbe esett, de a hatóság elvette tőle a kisbabát, aki nevelőcsaládhoz került. A fiatal nő ennek ellenére folytatta a munkát. Eltűnését barátai vették észre, és később meg is találták vérbe fagyva egy közeli utcában. A tragédiával ötéves gyilkosságmentes időszak ért véget a vörös lámpás negyedben – a fiatal, egygyerekes nyíregyházi lány emlékére csendes felvonulást szerveztek akkor a társai. A rendőrség átfogó vizsgálatot indított, és persze voltak biztonsági kamerafelvételek is, de ez alapján nem sikerült megtalálni a tettest. Főleg azért, mert csak kevés ember volt hajlandó beszélni velük. Több millió forintos nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség, de így sem lett meg az elkövető, 15 éve dolgoznak az ügyön, de nem tudták felgöngyölíteni az esetet. Ahogy a Tények riportjában beszámoltak róla, a holland rendőrség most újra foglalkozik az esettel, és egy különleges eszközt is bevetnek, hologrammal „keltik életre” Szabó Bettyt. Így a lány „saját maga” kér segítséget gyilkosa kézre kerítésében. A holland rendőrség a honlapján ismét felhívta a figyelmet a gyilkosságra, mert szerintük vannak, akik többet tudhatnak a lány haláláról.