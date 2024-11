Képzeljünk el egy szituációt, ami bármelyikünkkel megtörténhet: sétálunk az utcán, s egyszer csak összeesik mellettünk valaki. Nem kiáltozik, nem rángatózik, egyszerűen elvágódik, nem mozdul, nem mutat életjeleket. Mit tennénk ebben a helyzetben? Mentőt hívnánk, leguggolnánk mellé, megpróbálnánk segíteni, mernénk használni a közelben kihelyezett félautomata defibrillátort, hogy beindítsuk a szívét? Vagy félve az esetleges következményektől, továbbsétálnánk, remélve, hogy mások elég bátrak lesznek ahhoz, hogy megmentsék a világon a legdrágábbat, az életét? A Rotary Club Nyírség kiemelt projektje az újraélesztés alapvető lépéseinek elsajátításának fontosságára hívja fel a figyelmet, s teszi ezt nemcsak a felnőttek, hanem a legnyitottabb és legérzékenyebb korcsoportokban, a diákok körében – méghozzá egy rekordkísérlet során.

Kovács Krisztián, a Rotary Club Nyírség elnöke adta át Pécsi Beáta Ágnesnek, a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatójának azt az „okostáblát”, aminek segítségével a diákok letölthetik az életmentést népszerűsítő kisfilmet a rekordkísérlethez

Fotó: Sipeki Péter

Rekordkísérlet, defibrillátor, kisfilm

– Augusztusban volt dr. Kovács Ferenc polgármesterrel egy egyeztető megbeszélésem arról, hogy a Rotary Club Nyírség milyen programba kapcsolódhatna be, hogyan segíthetné a várost és közvetlen környezetét. Ekkor derült ki, hogy Sóstógyógyfürdőn nagyon kevés defibrillátor van, pedig a spontán szívmegállás egy valós társadalmi probléma, a gyerekektől a felnőtteken át az idősekig szinte minden korosztálynál előfordulhat – mondta el Pták István, a klub alapítója kedden, a Hunguest Hotelben tartott sajtótájékoztatón.

A Rotary Club Nyírség szeptemberi jótékonysági kacsaúsztatásának bevételéből két életmentő készüléket vásárolhatott, s úgy döntöttek, Sóstón fogják kihelyezni, hiszen ott a turisztikai szezonban és azon kívül is sokan megfordulnak, és csupán defibrillátor van a városrészben.

– Amikor beleástuk magunkat a témába, úgy döntöttünk, hogy egy lépéssel tovább megyünk: készítettünk egy négy perces kisfilmet, ami bemutatja az életmentés folyamatát, illetve azt, milyen könnyű ezeket a félautomata készülékeket használni. Bár a defibrillátorok „beszélnek”, ha valaki először kerül olyan helyzetbe, hogy életet kell mentenie, nem biztos, hogy a sokkhatás miatt képes lesz a cselekvésre. Ezen próbálunk segíteni a kisfilmmel – magyarázta a Rotary Club Nyírség alapítója. Pták István elárulta: egyeztettek pszichológussal is, aki azt mondta, a videó megtekintését követően már az első alkalom után kialakul az emberekben egy általános kép arról, hogy ez egy egyszerű folyamat, és minél többször nézzük meg, annál valószínűbb, hogy adott helyzetben határozottabban cselekszünk.