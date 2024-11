A 19 éves fia kormány mögé született, sokan remélték az autósport világszenzációját tőle. Hol tart ő most?

Meglehet, apaként elfogult vagyok, de szerintem Levente a világ legjobbjai között is megállná a helyét. A Formula-3 élmezőnyében szerepelt, és én arról álmodtam, hogy a Forma 1-ben is bizonyíthat, de ahogy a mondás tartja: az egy másik kávéház. Hihetetlenül zárt kapcsolatrendszer működteti a rendszert, s hiába van tehetséged, pénzed, ha nincs meg a kapcsolatod, akkor fizikai lehetetlenség oda bejutni. Ezt látva a fiammal átértékeltük a helyzetet, s bár most is vannak élő ajánlatai a Forma 3-ból és a Forma 2-ből, olyan csapatoktól érkeztek a megkeresések, amelyeknél nem látjuk, hogy adott lenne a továbblépéshez szükséges technika és feltételrendszer. Azt pedig a Forma 1-ben is látjuk, hogy hiába van egy jó pilóta, ha nincs alatta jó, vagy jól beállított az autó. Így abban maradtunk, hogy nem ölünk ebbe még egy évet, aztán még egyet, tele tőlünk független bizonytalansági tényezővel. Úgy döntöttünk, hogy Levi fiam nem megy tovább a Formula nyomvonalán, viszont aktívan folytatja a gyári GT autóversenyek világában, Ázsiában és Európában. Több szezon vár rá Abu Dhabi és Dubai pályáin, ez a rendszer szinte analóg a Forma 1 futamaival. Már jó ideje külföldön él, most még Olaszországban, de a jelenlegi csapata miatt ezután Németország lesz a bázis, innen indulnak majd versenyekre a világ minden tájára.

A legkisebb lánya is sokszor csal örömkönnyeket a szemébe…

Valóban gyakran megesik. Valentina tizenhat éves, keményen sportol, a verseny aerobikban szerzett már korosztályos világversenyen aranyérmet, de az egyéb érmeit és helyezéseit meg sem tudnám számolni. Részese volt a Spartacus Torna Club idei csodálatos világbajnoki szereplésének, tagja a világbajnoki ezüst- és bronzérmet szerzett válogatottnak. Okkal vagyok rá is büszke, mint a csodálatos feleségemre is, Viktóriára, aki három gyönyörű gyermeket szült nekem, és a cégcsoport munkáiból is keményen kiveszi a részét. Kerek egész, keményen dolgozó csapatot alkotunk a magánéletben és az üzleti világban is. Igyekszünk ezzel az elánnal dolgozni a Nyíregyháza Spartacusért is annak érdekében, hogy a közönséget, a szurkolókat, a várost minél magasabb szinten szolgáljuk ki, de nagyon nehéz küldetés. Az emberek néha hihetetlen módon tudnak viselkedni, az elvárásaik mindig öles léptekkel a realitás előtt haladnak, és gyorsan mondanak lesújtó véleményt, ha valami nem a tetszésük szerint alakul. A kritikával sohasem volt gondom, mert az lehet építő és egészséges, de ritkán találkozni ilyennel. Ám én úgy vagyok ezzel, hogy október végén betöltöttem a 70. életévemet, és engem a munkám és annak eredménye tesz boldoggá. Ha mást meg az áskálódás, akkor legyen attól boldog.