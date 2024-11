Az égett bakelit szagát még a kilencedik emeleten is érezni lehet hétfő reggel 8 óra előtt pár perccel, a földszinti folyosót füst borította be, a szürke, majd fekete és büdös felhő egyre csak kúszott kifelé a lakásból.

Fotó: Bednárik Mónika

– Már hallani lehet a tűz percegését – szólt a füstöt árasztó lakás szomszédjában élő lakó, a földszinten állókat valaki arra figyelmeztette, tegyenek nedves kendőt az orruk és szájuk elé, de leginkább menjenek ki az épületből míg a tűzoltók megérkeznek. A Fazekas János tér 1. szám alatt riadalom és félelem keveredett a fojtogató füsttel, néhányan még „hazaszaladtak” a pénztárcáért, a telefonért, más a Covid-időszakból megmaradt maszkot tette fel.

– Reméljük nincs senki a lakásban..., ritkán látjuk az albérlőt... Vajon mi gyulladhatott ki, ugye nem terjednek tovább a lángok – hallatszottak a mondatfoszlányok, amiket megnyugtatóan tört meg a tűzoltójárművek szirénája.

Lángolt a cipőtartó

A földszinti előtérben álldogálók utat nyitottak az első bejáratnál a gyors és határozott léptekkel érkező tűzoltóknak, akik közül néhányan teljes légzésvédelemben léptek be a folyosóra, a legfontosabb kérdésekre kapott válaszokat követően már nyitották is a lakás bejárati ajtaját, ketten hatalmas ventilátort emeletek le járműről, az egységből páran az emeletre indultak.

– A liftet nem lehet használni – szólt a szigorú utasítás, kiderült, két mentőautó a házhoz tart. Az épület hátsó bejáratánál is állt egy tűzoltóautó. A lakásban dolgozó lánglovagok pillanatok alatt megfékezték a tüzet, a ház elé kivitt cipőtartót visszahűtötték, a lakást kiszellőztették. Értesítették az áramszolgáltatót is, mert mind kiderült, az előszobában az elosztószekrény kezdett el szikrázni, ami meggyújtotta az alatt lévő kisbútort. A lakást ki is zárják majd a szolgáltatásból.

A kisbútor, ami lángra kapott

Fotó: KM

Amíg a lakás albérlőjét vagy tulajdonosát próbálták elérni, hogy értesítsék őket a történtekről, a tűzzel érintett lakás felett élő idős nénit lehozták a lakásából és a mentők kórházba vitték.

– Panaszkodott, hogy szédül és fáj a mellkasa, lehet hogy füstmérgezés gyanúja miatt vitték be – magyarázta az egyik lakó. A mentőszolgálat kérdésünkre azt válaszolta, hogy az idős hölgyet stabil állapotban szállították kórházba..