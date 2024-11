Kerülje el a lőteret! Éleslövészetre készül a honvédség. A

Magyar Honvédség Tájékoztatta

arról is a lakosságot, hogy lesznek lőtérzárást nem igénylő egyéb katonai tevékenységek is a hónap bármelyik munkanapján, például szakharcászatok, kiképzési foglalkozások, s reptetnek pilóta nélküli repülőgépeket is.