– Az az igazság, hogy nagyon jó kereskedő voltam – állítja magabiztosan a makói szakközépiskolában tanult mesterségét már rég föladó, neves műgyűjtő. A Nyírkátán élő Horváth Jánost ma már jobbára csak különleges üveggyűjteményének bővítése foglalkoztatja. A nagy üzleteket – ha még vannak ilyenek –, már mások, nála fiatalabbak kötik, akik az értékbecslésben már nem saját fejükben évtizedek alatt fölhalmozott tudásra építenek, hanem az internet nyújtotta lehetőségeket állítják a maguk, a „seft” szolgálatába.

A klasszikus régiségkereskedői időszakában festményekkel is foglalkozott. Amikor a kezén megforduló legértékesebb alkotásokról érdeklődünk, egy olasz festményt említ, amiért nagyon jó árat kapott. Mondja, Ziffer Sándortól is eladott kettőt, de az egyiket (lelkiismereti okokból) visszaadta, s azt idővel a kolozsvári aukciósháznál árverezték el közel ötvenezer euróért.



Horváth János a régi üvegek szerelmese

Fotó: KM



Felgyorsult az óvilág

A nagy időket megélt, Kárpát-medence-szerte vidéki padlásokon, fészerekben kincsekre lelt műgyűjtőt természetesen arról is mohón faggatjuk, érdemes-e még keresgélni, lehet-e mostanában is értéket találni. – Mint ahogy minden változik, ezen a téren is új dolgok jönnek elő. Például itt van az internet világa – tereli a digitális térre a beszélgetést Horváth János. – Egyeseknek nagyon jó. Nekem, aki nem képeztem magam a számítástechnikában, mivel sosem érdekeltek a technikai újdonságok, nagyon rossz, mert nem tudok tájékozódni. Pedig látom, hogy az okostelefonok ma már nélkülözhetetlenek, sok információ pillanatok alatt megszerezhető rajtuk keresztül. A múltkor egy ilyen téren naprakész kolléga eljött hozzám, s kérdi: ez mennyi? Mondom neki, ötezer, de már nézi az okostelefonján, s ha a tárgyra van ajánlata, megveszi, ha nincs, akkor nem. Ebben a világban már értékét veszti a kitartó tanulással megszerzett tudás, amit a nyírkátai barátunk évtizedek alatt belefektetett a régebbi korok képző- és iparművészetébe, a festmények, bútorok, kerámiák, kisplasztikák, hutaüvegek itt-ott egy művészettörténészt is megszégyenítő ismeretébe.