Elképzelhető, hogy a nem is távoli jövőben robotpincérek szolgálják ki a vendégeket? Vagy hogy a gyorséttermekben emberi kéz érintése nélkül készül el a sajtburger? Olyannyira, hogy ez már a jelen: Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke nemrégiben Szingapúrban meg is kóstolt egy olyan ételt, amit robotok készítettek. Ahogy arról beszámoltunk, a magyar csapat fantasztikus eredményt ért el az ázsiai országban rendezett világversenyen – összesítésben a 9. helyen végeztek –, ahol a gasztronómiához kötődő új technológiákat is megismerhették a résztvevők. A tapasztalatairól és a vendéglátás jövőjéről abban a podcastben beszélgettünk a szakemberrel, amit hamarosan meghallgathatnak a szon.hu oldalon és amiben arról is szó esett, hogy például a szállóvendégek szokásainak elemzése hogyan segíti a turizmusban dolgozókat, de az is elhangzott, helyettesítheti-e robotpincér a felszolgálókat.

Robotpincérek és robotszakácsok: ez a nem túl távoli jövő

Fotó: Shutterstock

Robotpincér: nem fárad el, nem vesz ki szabadságot

– A modern technológiák már jelen vannak a vendéglátásban, gondoljunk csak arra, amikor érintésmentesen rendelünk egy étlapról, vagy arra, hogy a mobiltelefonunk segítségével tudjuk nyitni és zárni a szálloda ajtajait, de amit Szingapúrban láttunk, az egy új szintje a modernizációnak. Kipróbáltunk például egy olyan gyorséttermet, ahol csupán néhány robotkar dolgozott. Kivette a hűtőből a mirelitet, beborította a megfelelő helyre. Amíg ez sült, az automatizált rendszer felcímkézte a dobozokat, az elkészült ételt beletette, rárakta a tetejét, és miután kártyával fizettem, már meg is kaptam. Ezzel a helyiséggel szemben volt egy hasonló étterem, ahol emberek dolgoztak, a robotok viszont ugyanannyi időn belül duplaannyi vendéget szolgáltak ki.

Egyik oldalon ott van a személyesség élménye és az emberközpontúság, a másikon a robotika, az automatizált rendszerek sokasága, s az ebben rejlő lehetőségek tárháza. A végeredmény mind a kettőnél ugyanaz, csak más az elérési út.

Abban fogunk nagyon sokat fejlődni a közeljövőben, hogy a humán erőforrás mellett a digitalizált módszereket hatékonyabban és nagyobb számban fogják tudni alkalmazni akár a kis- és középvállalkozások is – mondta Krivács András, akinek felvetettük, hogy amikor étterembe megyünk, az élményhez a finom ételek és italok mellett hozzájárul a kiszolgálás, a pincérek kedvessége, és az, hogy például az italrendelésnél számíthatunk a felszolgáló tudására, amire viszont egy robot nem képes.