Több mint 100 ezer elektromos roller van forgalomban, amelyek egy részére kötelező felelősségbiztosítást kell kötni, mégis egyelőre alig van rá érdeklődés. Akár már pár ezer forinttól is lehet kötni rollerbiztosítást, érdemes a kisebb teljesítményűekre is fizetni felelősségbiztosítást, bár az nem kötelező, de ajánlott.

A rollerbiztosítás fedezi a károkozást is

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Magyar Biztosítók Szövetsége felhívta a figyelmet arra, hogy az e-rollerrel közlekedők több mint kétszer annyi balesetet okoztak, mint amennyinek a károsultjai voltak. A szövetség kifejtette: rendőrségi adatok szerint az év első hat hónapjában 319, személyi sérüléssel is járó baleset okozói vagy elszenvedői voltak az e-rollereket használók. Ez szerintük jelzi, hogy az e-rolleresek közlekedési kultúrája, illetve KRESZ-ismeretei is elmaradnak a közúti forgalomban járművel résztvevők általános ismereteitől.

A rollerbiztosítás nem luxus

A Grantis pénzügyi tanácsadó cég szakértői felhívták rá a figyelmet, hogy akár már évi 10 ezer forintból is meg lehet úszni a biztosítást. Ráadásul aki nem felel meg az új szabályoknak, az akár 65 ezer forintos bírsággal is számolhat, mivel a biztosítás kötelező. Így annak elmulasztása a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértésének minősül. Ugyanakkor a Grantis értesülései szerint, és egy vármegyei biztosítási szakértő szerint sem kapkodnak két kézzel az üzembentartók a kötelező rollerbiztosítások után, elenyésző a megkötött kötelezők száma még olyan biztosítóknál is, amelyek jellemzően erősebbek a kötelezők terén. Az egyik országos biztosítótársaság nyíregyházi képviselője kifejtette, hogy náluk sem nagy az érdeklődés a mikromobilitási eszközök biztosítására.

– Ez annak is tudható, hogy az utakon kevesebb a nagy teljesítményű roller, amire kötelező a biztosítás, sokkal elterjedtebbek a megfizethetőbb árú, kisebb elektromos rollerek. Azonban ezekkel is hatalmas kárt lehet okozni. A biztosító társaságoknál eltérő a tarifarendszer, már pár ezer forintért is lehet éves biztosítást kötni. Ilyen alacsony díjaknál nem érdemes kockáztatni, hogy akár több százezres, vagy milliós kártérítést kell fizetnie annak, aki például egy nagy értékű autóval ütközik. Ha van biztosítás, akkor természetesen a károkozás anyagi következményeit átvállalja a biztosító társaság. Ráadásul beépíthető például lakásbiztosításba is az elektromos közlekedési eszközök felelősségbiztosítása. Egy általános felelősségbiztosítás kiterjedhet a biztosított személyek közlekedéséből adódó károkozásra is, legyen az gyalogosan, biciklivel vagy valamilyen elektromos lassú járművel. Ez is eltérő a biztosító társaságok között, érdemes megnézni a lehetőségeket és árkalkulációkat. Ami nagyon ajánlott még: a balesetbiztosítás. Sajnos halálos eset is történt már, de sok csonttöréssel járó bukásról is hallottam, így akár hosszabb időre a munkából is kieshet a rolleres. Gyakran hangtalanul suhannak a járdán, a sétáló utcában, és elég csak egy pici figyelmetlenség vagy váratlanul kilépő gyalogos, de akár egy kis gödör, és kész a baj. Tehát aki rendszeresen rollerrel szeli az utakat, mindenképpen kössön biztosítást – nyomatékosította a nyíregyházi szakember, és megjegyezte: folyamatosan figyelik a statisztikai adatokat, így lehet, hogy akár változás is lehet a jövőben az e-rollereket érintő kötelezők terén.