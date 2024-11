Jótékonysági verskoncert

Dr. Pénzes Marianna, a nyíregyházi Rotary jelenlegi elnöke felidézte: a város első klubja 1934 januárjában alakult meg. Már az elődök is a barátság, a megértés, a támogatás és a szolgálat eszméi köré szerveződtek. – Talán mindenki lehet rotarysta, az is, aki nem hordja a jelvényünket. Mégis, ez egy különleges státusz – érintette meg a kitűzőt az elnök –, azt gondolom, mindannyian büszkék vagyunk arra, hogy hordhatjuk, és képviselhetjük ennek a világszervezetnek a küldetését. – Olyan nagy szükség van a rotarystákra, a jószolgálatra, hogy sokszor alig győzzük. Húsz évvel ezelőtt még kerestük a helyünket, próbáltunk segíteni, s ma már projektekben dolgozunk, nagy feladatokat vállalunk, nemzetközi kapcsolatokat építünk, és közben ahogy körülöttünk minden, úgy mi is változunk, fejlődünk. Az utak sokfélék lehetnek attól függően, milyen lehetőségeink vannak, a céljaink azonban változatlanok: jobbá tenni a világot.