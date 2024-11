Szentpéteri Levente egy sassal

Fotó: Magánarchívum

„Vakon” elrepült a madár

– Az első napon a szirti sasokkal dolgozó versenyzők mutatták be tudásukat, így számomra is hosszú és fárasztó volt az a nap. Az első feladatként jó ötszáz méterre el kellett lovagolnom, és kézre kellett hívnom a társam által elengedett szirti sast. A bírák értékelték mind a madár, mind a solymász munkáját különféle szempontok alapján. A versenyzőknek ezután egy lóval húzott rókabőrt kellett megfogatniuk a sasokkal. Itt fontos volt a madár sebessége, reakcióideje és a röptének, valamint a vágásának minősége. A harmadik próbatétel során egy benzinmotoros vonszalékhúzó géppel vontattak egy rókabőrt, azt kellett a sasnak üldöznie. Szándékosan nagy sebességgel húzták a csalétket, hogy megfigyelhető legyen a madár gyorsasága, reakciója és röpmunkája üldözés közben – folytatta a kemecsei solymász. – A szirti sasokkal történő munka mindig is a szívem csücske volt. Számomra óriási élmény ezeknek a gyönyörű és hatalmas madaraknak a látványa munka közben. Izgalomnak sem voltunk híján, hiszen meglehetősen meleg helyzetek is akadtak. Láttunk sapkában elszabaduló, vagyis „vakon” elrepülő madarat, de előfordult az is, hogy a szirti sas egy másik sasra, vagy éppen a vonszalékot húzó ló lovasára támadt rá. A szirti sasok ugyanis a solymászat nehéztüzérségét jelentik, nem könnyű velük bánni, rengeteg türelmet, figyelmet és ügyességet kíván meg a solymásztól, ha velük akar dolgozni.

– Napközben részesei lehettünk a hivatalos megnyitóünnepségnek is, ahol a sok rendkívül illusztris vendég mellett a tisztelet jeléül felkértek engem arra, hogy mutassam be a közönség előtt a magyar solymászatot, a magyar solymászok lehetőségeit, a Magyar Solymász Egyesület tevékenységét és céljait. Nem csak ezeket mondtam el, a résztvevők örömmel fogadták Hunor és Magor történetét, valamint az Emese álmáról szóló mondánkat is. A verseny legendás névadójának az unokája volt a megmérettetés fővédnöke, aki személyesen vezetett minket végig az általa berendezett bámulatos múzeumon. Itt a Magyar Solymász Egyesület nevében én is adományoztam egy molinót a múzeumnak, ami ki is került a kiállított tárgyak közé.