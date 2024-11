Séfek csatája: a magyar csapat tányérjai

Fotó: Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség

Tehetség és alázat

– Figyeltünk arra, hogy az ázsiai ízvilág minden tányéron megjelenjen, s persze arra is, hogy magyar alapanyagok is jelen legyenek - a vegán előételhez például a kötelező mikrocsírák mellett magyar retket használtunk, mert a hazai föld íze jól harmonizált a rizsecet savasságával. A halas fogásnál a norvég tőkehal volt a kötelező elem, amivel azért nem könnyű dolgozni, mert el kell találni azt a pillanatot, amikor még nem esik szét a húsa, de már készen van. A főételhez holland borjúmirigyet- és karajt kellett használni, a desszertben pedig csoki, mangó és tea szerepelt.

– Az 5 órán át tartó főzési idő alatt a 12 fős zsűri folyamatosan figyelte a munkafolyamatokat, Marciék pedig szinte tökéletesen dolgoztak. Büszkék vagyunk rájuk, a teljesítményükhöz a tehetségük mellett szükség volt arra az óriási alázatra is, amivel a versenyhez, a mestereikhez, vagy éppen hozzánk álltak. Az eredményük kiváló visszaigazolása annak a mentorprogramnak, amiben olyan kiváló kollégák oktatnak, akik végigjárták a ranglétrát, sokat versenyeztek külföldön, s óriási nemzetközi tapasztalatuk van. Azt gondolom, nem az a jó oktató, aki meg tud csinálni valamit, hanem az, aki át tudja adni a tudását a következő generációnak: nagy öröm, hogy ebben a programban ilyen kollégák vesznek részt. – Ötven fiatallal foglalkozunk, ők képviselhetik a következő években Magyarországot a nemzetközi versenyeken, s ők a saját korosztályuk példaképei is lehetnek – mondta Krivács András, aki arról is mesélt, hogy a szakmai konferenciákon az előttünk álló évekről, évtizedről is szó esett.

A jövő megérkezett

– Az innováció és az automatizáció időszaka előtt állunk, erre pedig fel kell készülnünk. A jövő már megérkezett: láttunk olyan sütőpárolót, amit távolról, szóban is lehet irányítani, de robotszakácsot is: a nem is távoli jövőben a gyorséttermekben úgy fogyaszthatjuk el a kedvenc menünket, hogy csupán egyetlen kéz érinti meg az ételt: a vendégé. Ahhoz, hogy lépést tartsunk a technológiai robbanással, sok tanulmányútra van szükség, amelyet az MNGSZ Erasmus+ mobilitási projektjei, a WorldChefs nemzetközi projektjei biztosítanak. Sokat kell tanulnunk és ezt átadni hazai kollégáinknak – tette hozzá.