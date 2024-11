Jön a böjt! Novemberben egy korty alkohol sem csúszhat le a torkán annak, aki részt vesz a kihívásban, a száraz novemberben. A 30 napos alkoholmegvonás nem csupán a testet, de az elmét is megtisztítja, ez idő alatt bárki ráébredhet arra, milyen a viszonya az alkoholhoz. Túl gyakran néz-e pohár fenekére, kell-e tartania attól, hogy alkoholfüggővé válik.

Száraz november – sokakat ráébreszt, hogy túlzásba viszik az ivást

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Száraz november: indul a harmincnapos kúra

Sokan természetesnek veszik, hogy egy felessel kezdik a reggelt, vagy sörözéssel zárják a napot a tévé előtt. Mások a hétvégi bulikban poharaznak a barátokkal akár az egészséges határokat is átlépve, túl­isszák magukat. Olyanokat is ismerünk, akik rendszeresen keresik az alkalmat az ivásra, míg mások feszültséget oldanak vele. A száraz novembert a Kék Pont Alapítvány indította el évekkel ezelőtt, s nemcsak a kockázati ivóknak ajánlják a 30 napos alkoholmentes kúrát és egyben kihívást, hanem bárkinek, aki az egyéni felelősséget keresi ebben a kérdésben, vagy önismereti tapasztalatot szeretne szerezni.

S ha már az önismeretről van szó, a számok nagy halmaza azt mutatja, hogy azok körében, akik gyakran nyúlnak a pohár után, egyre több az úgynevezett problémaivó. Mit jelent ez a fogalom? Tullner Gabriella klinikai szakpszichológus magyarázta el.

– Egy-egy pohár italban az ellazulás és a jókedv élményét fedezi fel a legtöbb ember, bár mindenkire másként hat az alkohol, de egyeseknél van egyfajta szorongásoldó hatása is. A fizikai függőség nem alakul ki rögtön, inkább a lelki háttér erősödik fel, a problémák elfedésére, feledtetésére nagyon sokan nyúlnak a pohárhoz. A pszichikai függőség markánsan megjelenik, s egyfajta szokássá válik az italozás a stressz, a félelem, a problémák elől való menekülés egyetlen útjaként. Persze az idő elteltével egy pohár ital már nem lesz elég a feszültség oldására, jönnek a következők egymás után, s az abuzív ivó már csak néhány lépésre van a függőségtől – mondta el a szakpszichológus.

Hozzátette, az emberi agyban van egy úgynevezett „még” és egy „már elég” központ, ezek az érzetek működnek, ha szükségünk van valamire. Amikor „telítődik”, jelzést kapunk, hogy elég volt, ám a függőknél nincs meg ez a kontroll, tudtuk meg a szakpszichológustól. A függőségek a mentális betegségek élén állnak világszinten is. Itthon a KSH 2019-es adatai szerint 420 ezerre tehető a nagyivók száma, a nagy kockázatú alkoholfogyasztók között a nők és férfiak aránya majdnem hasonló.

A genetikai hajlam és a szocializációs minták ugyancsak emelik az addikció rizikóját. A szenvedélybetegségbe könnyen bele lehet csúszni, sajnos sokkal nehezebb kijönni a gödörből, hiszen ahhoz először fel kell ismernie a szenvedélybetegnek, hogy segítségre van szüksége, változtatnia kell az életén. Akiknek sikerül az első lépéseket megtenniük a józanság felé, nem dőlhetnek hátra, mert az alkoholizmusba vissza lehet esni. Hosszú távú nemzetközi kutatások azt találták, hogy az alkoholbetegek kb. 8–39 százaléka absztinens lesz, 46–87 százaléka viszont visszaesik, alkoholfüggő marad, 0–33 százalékuk kontrollált ivóvá válik.