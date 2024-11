A SZÉP-kártyára érkező juttatások 50 százaléka lakásfelújításra is felhasználható lesz – jelentette be a napokban a Nemzetgazdasági Minisztérium. Szerintük ez egy újabb intézkedés a megfizethető lakhatás és a magyar családok lakáskörülményeinek javítása érdekében. A SZÉP-kártya további változásairól Párkányiné dr. Csurka Edinától, a vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkárától érdeklődtünk.

SZÉP-kártya új zsebbel bővült

Fotó: MW-archív

SZÉP-kártya: digitalizálhatják a könnyebb használat érdekében

Elmondta, a SZÉP-kártya könnyebb használata érdekében a kártyát digitalizálják, az aktív életmód támogatása érdekében pedig új zseb is nyílik a rajta Aktív Magyarok néven. A kártyán keresztül fizethető béren kívüli juttatás összege ezáltal havi 10 ezer forinttal nő.

– A vonatkozó jogszabály-módosítások társadalmi egyeztetése már elkezdődött. A családok lakáskörülményeinek javítása érdekében jövőre a SZÉP-kártyára érkező juttatások 50 százalékát lakásfelújításra is felhasználhatják, így a béren kívüli juttatásokból többek között:

vasáru

építőanyag

festék

üveg bútor

valamint világítási eszközök

megvásárlása is lehetségessé válik – mondta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei és Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára.

A sportolást is érinti a változtatás

– A SZÉP-kártya meghatározó szerepet játszik a családok életében, a pénzügyi tervezésben, ezzel pedig nemcsak a családokat, hanem a hazai turisztikai és vendéglátóipart is erősítik, mert növekszik a keresletük és bővül a fogyasztásuk – tette hozzá Párkányinéé dr. Csurka Edina.

Januártól októberig a SZÉP-kártya-feltöltések összértéke megközelítette a 348 milliárd forintot, de még mindig közel 90 milliárd forintnyi szabad forrás érhető el, amely összeg a kormány intézkedésének köszönhetően érdemi támogatást jelenthet a családoknak otthonaik felújításában, lakásaik komfortjának javításában.

– A kormány továbbá is a kialakult online fogyasztói szokásokkal összhangban biztosítja, hogy a SZÉP-kártyét a jövőben ne csak fizikai formában bocsátsák ki, hanem infokommunikációs eszközre is digitalizálható legyen, ezáltal is megkönnyítve a SZÉP-kártyára érkező juttatások felhasználását – fogalmazott.