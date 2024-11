Szilágyi József Megasztáros karrierjét folyamatosan figyelemmel kísérjük, hiszen nem mindennapi utat jár be. Ahogy beszámoltunk már róla, Szilágyi József mélyszegénységben élt gyermekkorában. Nyírbátorból 18 évesen költöztek el Ausztriába, de mindig szívesen emlékszik vissza gyermekkorára, és hihetetlenül büszke a származására. Korábban elmondta, hogy azért tud ilyen jó érzéssel és jó szívvel beszélni a múltjáról, gyerekkoráról, az életútjáról, mert nincs benne semmi szégyellnivaló. Elmentünk a szülővárosába, ahol a nagynénjével is találkoztunk.

Szilágyi József unokatestvére

Fotó: Bozsó Katalin

Szilágyi József nagynénje

Szilágyi Angéla Józseffel nőtt fel, nagyon büszke rá, hogy ilyen sokra vitte a Megasztár énekese. Elmesélte, hogy Józsefnek egy életen át az volt a vágya, hogy vigye valamire. Mindig is sokat dolgozott. Kis korától szerette nagyon a zenét, a család sokszor összeült, és énekeltek együtt. Autentikus cigányzenén nőttek fel, de Józsi már akkor is kitűnt a többiek közül, mert ő másfajta muzsikákat is hallgatott.

– Amikor a tévében megláttam, elsírtam magam, hiszen közülünk való. Nagyon nagy öröm látni, hogy ilyen tehetséges, mindig meghatódok, amikor ő énekel. A bátyámnak a fia, így a nagynénje vagyok. Józsefre mindenki büszke, akit ismerek, mert példát mutat a mostani fiataloknak, hogy szorgalommal, akarattal meg tehetséggel ki lehet törni a mélyszegénységből. Nagyon jó embernek tartom, mindenkivel nagyon kedves, úgy érzem, hogy meg fogja nyerni a versenyt – mondta Angéla, aki egy rövid videóban is üzent Józsefnek!