Két új lovagot avattak

A lovagrend két új lovagot is felvett a tagjai sorába.

– Mi, a lovagrend tagjai vállaltuk, azon leszünk, hogy ez a nemes ital ismét visszanyerje régi hírnevét itthon és külföldön egyaránt. Jó érzés, hogy ezt az ügyet egyre többen kívánják szolgálni. Új lovag avatása minden évben egy alkalommal van. Ebben az évben is többen jelezték belépési szándékukat lovagrendünkbe, s valamennyi felvételt kérő jelölt rendelkezett egy-egy pálinkalovag támogatásával.

– A tagság elnyeréséhez a lovagrend nagytanácsának többségi támogatása szükséges. Idén lovagrendünk a jelölések alapján két lovagot avat fel: a nagytanács döntése alapján a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend ebben az évben Lovassy Györgyöt és dr. Kósa Lajost kívánja tagjai sorába felvenni – jelentette be dr. Cservenyák László nagymester. A két új lovag elmondta az eskü szövegét, majd azt követően Galambos Béla exnagymester lovagtárssá avatta őket.